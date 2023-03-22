"Ранетки" и "Папины дочки" тоже: как российские сериалы культивируют олигархов

Расскажу о том, как Россия нормализует коррупцию через "Ранеток" и "Папиных дочек". Ни для кого не секрет тот факт, что уровень коррупции в России просто зашкаливает. Однако одно дело – иметь коррупцию и совсем другое – нормализовать ее с помощью массовой культуры, в частности через сериалы для детей и подростков.

"Ранетки" (2008 – 2014 года)

Сериал рассказывает о пяти школьницах, решивших создать собственную рок-группу. Сюжет крайне банальный, но мы обратим внимание на довольно неприметного, на первый взгляд, героя, а именно отца одной из главных героинь – Леры.

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Мужчина работает в милиции, любит свою работу, но однажды его увольняют с должности без объяснений. Лере удается узнать, что причины для этого все же были и что ситуация связана с одним олигархом.

Девушка ищет его, приходит к нему домой и обвиняет в несправедливом отношении к отцу, который является человеком чести. Олигарх обещает разобраться в ситуации. Впоследствии выясняется, что во всем виноваты его верные "приспешники". Сам олигарх открещивается от ответственности (дескать, "никогда бы такого не допустил") и в конце концов возвращает отца Леры на должность милиционера.

Что же на самом деле скрывается за этой сценой? На самом деле сериал подчеркивает и нормализует вертикаль власти для детей: олигарх выше любого государственного института, он имеет безоговорочное право увольнять и возвращать людей на должности.

Эта идея настолько прочно закрепилась в сознании российского общества, что ему даже не нужно давать дополнительных объяснений, каким образом олигарх имеет полномочия восстановить в должности госслужащего?

Упомянутый эпизод сериала также идеально монтируется в российскую парадигму "царь хороший – бояре плохие". Ее базовым компонентом является вера в то, что правитель (царь, император, президент) добрый, а вся несправедливость – последствия хитрости и подлости его окружения (чиновников, бояр, дворян).

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Такая идея означает, что:

В мире есть справедливость, а все зло идет именно от чиновников. Они ведь знают о проблемах простого народа, но не рассказывают о них правителю ради собственной выгоды;

для восстановления справедливости нужно пойти к правителю: он выслушает и поможет поправить ситуацию. Зло будет наказано, и мир снова станет справедливым.

Да, несмотря на то, что олигарх в "Ранетках" является второстепенным персонажем, российские сценаристы не просто нормализовали его образ, но даже сформировали положительное и уважительное отношение к олигарху как к чиновнику.

"Папины дочки" (2007 – 2013 года)

Еще один пример – сериал "Папины дочки", рассказывающий о жизни отца и его пятерых дочерей. У самой маленькой из них, пятилетней Пуговки, есть взрослый друг, помогающий семье при любых обстоятельствах. Все знают, что он олигарх, поэтому дали ему прозвище "Аллигатор". Мужчина неоднократно спасает семью от различных проблем и является этаким Гендальфом сериала. Вот только Гендальфом в России называют олигархов.

Образ "Аллигатора" в "Папиных дочках" схематичен и типизирован: это позитивный, несколько смешной человек, обладающий большой властью. Также вспомним, что олигарх в этом сериале, в отличие от "Ранеток", уже не эпизодический, а постоянный персонаж, которому симпатизируют все главные герои. Это неудивительно, ведь именно "Аллигатор" помогает найти работу, решить проблемы с деньгами и тд.

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Слово "олигарх" в этих сериалах не имеет отрицательного значения, а лишь означает, что у человека есть власть и деньги. В то же время, продукты массовой культуры, в частности сериалы, демонстрируют и закрепляют конкретную норму, при которой "олигарх" становится синонимом к слову "справедливость". Так, в русской культуре явления олигархии и коррупции нормируются, воспринимаются обществом как нечто хорошее, что может принести справедливость мира и простым людям.

Массового продукта вне политики не существует

Что это значит для нас с вами? "Ранетки", "Папины дочки" и другие посредственные сериалы были в нашей с вами среде десятилетиями. Они влияли на наше общество с детства и культивировали даже не просто всеобщие явления коррупции и олигархии, а именно их российский вариант.

Мы даже не замечали, как на подсознательном уровне у нас формировалось мнение о том, что коррупционные схемы наших политиков с российскими являются нормальным процессом.

Культуры вне политики не существует. Массового продукта вне политики не существует. Все, что вы вкладываете себе в голову, несет политический контекст. Даже подростковый сериал.