Поведение девочки – пример хорошего воспитания

Аргумент женщины: "Я старше, поэтому я права. Я не хочу, чтобы ты прыгала здесь". В то же время девочка спокойно объясняет, что никаких правил не нарушает и никому не мешает. Эта ситуация вызвала достаточно неоднозначную реакцию.

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Кто-то говорит, что стоит всегда слушаться взрослых, а кто-то поддержал школьницу. Попробуем разобраться, кто же прав в этой ситуации.

Сразу скажу, что поведение девушки абсолютно адекватно и соответствует ситуации. Она пользовалась своим правом проводить собственное время так, как считает нужным, при этом она не нарушала закон и правила поведения. То есть девочка полностью отвечает представлению о порядочном гражданине. На замечания она отвечала обходительно, не переходила на личности, не перебивала и не оскорбляла.

Поведение девушки можно назвать примером ассертивности и хорошего воспитания, потому что ребенок отстаивал свои границы в активной форме. Не агрессивно, не в нарушение закона и прав другого человека. В отличие от женщины, которая относилась агрессивно и пренебрежительно, оправдывая свое поведение тем, что она старше по возрасту.

Советская стратегия, которая не работает

Сразу отмечу, что нарратив "взрослые всегда правы" – это совсем не здоровое воспитание. Это советская стратегия, давно утратившая свою актуальность. Система, при которой человек имеет право быть "правым" и иметь привилегии только при наличии какого-либо параметра, например, через возраст или должность – ложная и вредная. Все люди равны, у всех одинаковые права вне зависимости от их статуса.

Когда мы учим детей уважать свои границы, чувства, желания и с уважением относиться к границам других, мы воспитываем здоровую личность. И помогут вам в этом несколько простых советов:

рассказывайте ребенку о его личных границах. Об этом важно говорить примерно с 6 лет , когда у него начинает появляться самосознание и он начинает понимать, что является частью социума. Объясните, каких частей тела его могут прикасаться, а каких – нет. Что он имеет право отказаться от объятий, не брать за руку;

, когда у него начинает появляться самосознание и он начинает понимать, что является частью социума. Объясните, каких частей тела его могут прикасаться, а каких – нет. Что он имеет право отказаться от объятий, не брать за руку; так же и с психологическими границами. Проговорите, что он имеет право на уважение независимо от возраста, вместе с тем уважать и личное пространство других. Поэтому мы здесь говорим не о вседозволенности, а именно об уважении;

объясните ребенку, что он имеет полное право на свое мнение, опять же, если это в пределах правил и никого не обижает;

расскажите о допустимых правилах и нормах поведения. Конечно, если ребенок озорничает, ведет себя агрессивно и провоцирует – замечания в его сторону могут быть уместными. Но даже в этом случае никто не имеет права унижать его достоинство;

проговорите с ребенком, что в случае, когда его права нарушают, не стоит ссориться и переходить на личности. Свою позицию более эффективно объяснять спокойно.

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Правила здорового спора

Также, как детям, так и взрослым следует помнить о важности ассертивного поведения, о котором я уже упоминал. Ассертивность проявляется, когда мы:

даем другим возможность закончить свое мнение, прежде чем начнем сами говорить;

отстаиваем позицию, выражающую наши чувства или очевидные нам факты;

стараемся понять чувства других перед тем, как выражать свои собственные;

стараемся избежать неприятностей и неудобств, выражая и обсуждая проблемы до того, как они возникают;

несем ответственность за свои поступки и решения.

Возвращаясь к теме "всегда слушай старших" хочу напомнить, что возраст далеко не всегда говорит об опыте и тем более не делает человека автоматически авторитетом. Так что гораздо эффективнее будет не учить "слушать старших", а в общем уважать себя и других.

Такой подход в воспитании формирует здоровую личность. В будущем такой человек будет с уважением относиться к другим, будет свободен от устаревших стереотипов и будет формировать вокруг себя здоровое окружение.