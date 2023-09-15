Приоритеты оккупантов изменились: россияне активно минируют границу в Белгородской области

С начала полномасштабного вторжения ситуация на фронте кардинально поменялась. Теперь уже россияне вынуждены готовить укрепление собственных границ.

Также пограничники страны-террористки начали активно жаловаться на недостаточное обеспечение подразделений. Они заявляют, что не готовы к вероятным рейдам.

Смотрите также Ночной бронепоезд под бдительным оком Китая: что Путину пообещал Ким Чен Ин

Активность россиян на границе

Генштаб в своем ежедневном отчете отметил, что оккупанты до сих пор хранят на украинско-российской границе личный состав для прикрытия. В частности, это касается Северского и Слобожанского направлений.

Захватчики ведут работу по установлению дополнительной защиты на границе. Они увеличивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Также оккупанты не оставляют попыток помешать деятельности ВСУ. Диверсионные группы захватчиков заходят через границу на Севере для того, чтобы не допустить опрокидывания войск на другие важные участки фронта.

Какая ситуация на границах