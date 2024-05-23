Ведут себя провокационно: российские пограничники сняли фарватерные буи Эстонии на реке Нарва

В ночь на 23 мая россияне сняли более 20 буев, необходимых для обозначения фарватера. Их установила ранее пограничная охрана Эстонии.

Об этом заявил глава бюро пограничной охраны Идаской префектуры Эрик Пургель. Сейчас эстонские чиновники отреагировали на этот инцидент со стороны россиян.

Смотрите также В Эстонии призвали отправить войска НАТО в Украину для учений: есть страны, которые уже это сделали

Сняли несмотря на договоренность

Эрик Пургель рассказал, что Эстония и Россия каждую весну устанавливают в реке Нарвы буи, обозначающие фарватер. Это связано с тем, что русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну обозначения фарватера пересматривается.

По его словам, еще до 2022 года этот процесс происходил по согласию обеих сторон. Однако начиная с прошлого года Россия не соглашается с эстонскими позициями по размещению буев.

Мы решили поставить плавучие знаки на летний сезон согласно договоренности 2022 года, потому что они нужны, чтобы избежать навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и отдыхающие не попали по ошибке в российские воды,

– говорит глава бюро пограничной охраны.

Почему-то решили так сами

Так, в 2024 году страна-агрессор сообщила, что она не соглашается с местами установки примерно половины из 250 буев. Известно, что Эстония установила буи согласно договору о государственной границе и соглашению о размещении буев.

Оно было согласовано между пограничными службами в 2022 году. Первые 50 буев были установлены 13 мая. Однако ночью 23 мая эстонские пограничники обнаружили, что россияне начали снимать эти буи и за ночь сняли 24 штуки, часть из которых принадлежали к спорным буям.

Пургель также рассказал, что Департамент полиции и пограничной охраны связался с российской пограничной службой, требуя разъяснений относительно снятия буев и их возвращения.

Кая Каллас прокомментировала эту ситуацию

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала эту ситуацию, так сказать, "пограничным инцидентом". В то же время чиновница отметила, что Эстония будет решать этот вопрос трезво и уравновешенно.

К тому же ситуацию прокомментировал и министр иностранных дел Эстонии. Так, Маргус Цахкна отметил, что к этому случаю следует относиться очень спокойно, потому что Россия ведет себя провокационно.