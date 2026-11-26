Российская пограничная служба ФСБ в ближайшие годы полностью прекратит свою деятельность на территории Армении. Страна планирует самостоятельно взять на себя ответственность за охрану государственных границ.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 26 ноября на брифинге после заседания правительства. Его слова цитирует издание Panorama.am.

Какие изменения на границах готовит Армения?

Пашинян поблагодарил российских пограничников за службу на границах Армении, однако подчеркнул, что страна уже готова самостоятельно отвечать за их охрану. В ближайшие годы Ереван планирует полностью взять эти функции на себя.

Российские пограничники разместились в Тавушской области Армении в августе 2021 года. Этот регион граничит с Азербайджаном на северо-востоке страны.

Напомним, это произошло после обострения ситуации на границе: в мае того же года подразделения азербайджанской армии вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Тогда Никол Пашинян обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой о содействии.

Добавим, 9 ноября в армянском городе Гюмри задержали двух военнослужащих российской военной базы, которых подозревают в избиении гражданина Украины Дмитрия Самуеленко. Потерпевший обратился в правоохранительные органы с заявлением, а подозреваемых взяли под стражу.