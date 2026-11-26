Про це прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив 26 листопада на брифінгу після засідання уряду. Його слова цитує видання Panorama.am.

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Які зміни на кордонах готує Вірменія?

Пашинян подякував російським прикордонникам за службу на кордонах Вірменії, однак наголосив, що країна вже готова самостійно відповідати за їхню охорону. У найближчі роки Єреван планує повністю перебрати ці функції на себе.

Російські прикордонники розмістилися в Тавуській області Вірменії у серпні 2021 року. Цей регіон межує з Азербайджаном на північному сході країни.

Нагадаємо, це сталося після загострення ситуації на кордоні: у травні того ж року підрозділи азербайджанської армії увійшли на територію Вірменії в Сюнікській та Гегаркунікській областях.

Тоді Нікол Пашинян звернувся до російського диктатора Владіміра Путіна з проханням про сприяння.

Додамо, 9 листопада у вірменському місті Гюмрі затримали двох військовослужбовців російської військової бази, яких підозрюють у побитті громадянина України Дмитра Самуеленка. Потерпілий звернувся до правоохоронців із заявою, а підозрюваних взяли під варту.