Минус 1220 оккупантов, вертолет и 2 ПВО: потери врага на 18 мая

Каждые сутки потери России продолжают расти. Украинские защитники уничтожают не только личный состав, но и разнообразную технику, которую россияне используют для продвижения на разных участках фронта.

Об актуальных потерях России в войне с Украиной по состоянию на 18 мая рассказали в Генштабе ВСУ.

Какие потери России на 18 мая?

С начала полномасштабной войны по состоянию на 18 мая 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 350 010 (+1 220) человек;

танков – 11 939 (+1);

боевых бронированных машин – 24 583 (+5);

артиллерийских систем – 42 262 (+47);

РСЗО – 1 792 (+2);

средств ПВО – 1 386 (+2);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+1);

наземных робототехнических комплексов – 1 415 (+5);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 297 057 (+1 603);

крылатых ракет – 4 628 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 97 338 (+220);

специальной техники – 4 200 (+4).



Потери врага на 18 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Как потери России в войне влияют на ситуацию на фронте?

В 2026 году Россия начала терять наступательную инициативу на фронте. По оценкам аналитиков The Economist, из-за больших потерь темпы продвижения оккупантов существенно замедлились, а на отдельных участках ВСУ заставляют врага отступать.

Проблемой для России стал и дефицит новобранцев – ежемесячные потери уже превышают количество новых контрактников.

К слову, объявление полной мобилизации в России может углубить недовольство россиян властью. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал для 24 Канала, что Кремль не рискнет объявлять мобилизацию перед выборами, которые должны состояться осенью, но впоследствии это решение может стать неизбежным.

Кроме того, российская армия испытывает недостаток бронетехники, поэтому все чаще использует для штурмов мотоциклы, квадроциклы и легкий транспорт.

Важную роль на фронте сейчас играют украинские беспилотники. Ведь именно дроны вызывают большинство потерь российской армии и эффективно уничтожают технику, логистику и системы ПВО оккупантов.

Какие болезненные потери понесли россияне за последнее время?

Флот является одним из самых уязвимых мест россиян. Только с начала мая украинцы несколько раз попали по вражеским кораблям.

17 мая при координации новосозданного Центра глубинного поражения украинские военные атаковали пограничный сторожевой корабль врага в Дагестане. Цель была поражена на расстоянии почти 986 километров от линии фронта.

Также 15 мая ВСУ нанесли удар по сразу по нескольким важным объектам россиян. Однако, важной целью дронов стали малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования "Каспийск".

Еще 7 мая ВСУ атаковали малый ракетный корабль проекта "Каракурт" в Каспийске, который мог запускать ракеты "Калибр" по территории Украины. Повреждение таких современных кораблей существенно ограничивает возможности России наносить ракетные удары.