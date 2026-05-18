Про актуальні втрати Росії у війні з Україною станом на 18 травня розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії на 18 травня?

З початку повномасштабної війни станом на 18 травня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 350 010 (+1 220) осіб;

танків – 11 939 (+1);

бойових броньованих машин – 24 583 (+5);

артилерійських систем – 42 262 (+47);

РСЗВ – 1 792 (+2);

засобів ППО – 1 386 (+2);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів – 353 (+1);

наземних робототехнічних комплексів – 1 415 (+5);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 297 057 (+1 603);

крилатих ракет – 4 628 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 97 338 (+220);

спеціальної техніки – 4 200 (+4).



Втрати ворога на 18 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Як втрати Росії у війні впливають на ситуацію на фронті?

У 2026 році Росія почала втрачати наступальну ініціативу на фронті. За оцінками аналітиків The Economist, через великі втрати темпи просування окупантів суттєво сповільнилися, а на окремих ділянках ЗСУ змушують ворога відступати.

Проблемою для Росії став і дефіцит новобранців – щомісячні втрати вже перевищують кількість нових контрактників.

До слова, оголошення повної мобілізації в Росії може поглибити невдоволення росіян владою. Політтехнолог Тарас Загородній розповів для 24 Каналу, що Кремль не ризикне оголошувати мобілізацію перед виборами, які мають відбутися восени, але згодом це рішення може стати неминучим.

Крім того, російська армія відчуває нестачу бронетехніки, тому дедалі частіше використовує для штурмів мотоцикли, квадроцикли та легкий транспорт.

Важливу роль на фронті зараз відіграють українські безпілотники. Адже саме дрони спричиняють більшість втрат російської армії та ефективно знищують техніку, логістику й системи ППО окупантів.

Яких болючих втрат зазнали росіяни за останній час?

Флот є одним із найвразливіших місць росіян. Лише від початку травня українці кілька разів вгатили по ворожих кораблях.

17 травня за координації новоствореного Центру глибинного ураження українські військові атакували прикордонний сторожовий корабель ворога в Дагестані. Ціль була уражена на відстані майже 986 кілометрів від лінії фронту.

Також 15 травня ЗСУ завдали удару по відразу по кількох важливих об'єктах росіян. Проте, важливою ціллю дронів стали малий ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування "Каспійск".

Ще 7 травня ЗСУ атакували малий ракетний корабель проєкту "Каракурт" у Каспійську, який міг запускати ракети "Калібр" по території України. Пошкодження таких сучасних кораблів суттєво обмежує можливості Росії завдавати ракетних ударів.