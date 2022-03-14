Российские "пришельцы" в Крыму очень нервничают, часть уже готовится бежать, – Резников
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Министр обороны Украины Алексей Резников сравнил происходящие в Украине события с началом войны в 2014 году. В то же время, сейчас наша армия и граждане демонстрируют сверхчеловеческую стойкость.
По словам Алексея Резникова, оккупанты наоборот – теряют уверенность.
Важно Даже российская пропаганда уже не может умалчивать о потерях в войне, – Резников
Министр обороны констатировал, что на юге Украины очень непростая ситуация.
Однако мы видим, как враг теряет уверенность. "Пришельцы" в Крыму очень нервничают, часть уже готовится бежать. И не зря,
– констатировал Резников.
Он подчеркнул, что наша армия и граждане в Мариуполе демонстрируют сверхчеловеческую стойкость. Потому что наши люди в:
- Херсоне,
- Голой Пристани,
- Геническе,
- Каховке,
- Мелитополе,
- Бердянске и других населенных пунктах показывают "заблудшим" оккупантам направление, которое они заслуживают.
"Террористам здесь не место, и их здесь не будет. Впереди еще много испытаний. Будет очень сложно. Поэтому нельзя терять концентрацию", – подытожил Резников.
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