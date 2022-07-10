В россии автобус с призывниками столкнулся с газовозом и грузовиком

В россии продолжают готовить призывников на поле боя в Украине. 28 таких штук ехали утром 10 июля в призывной пункт Архангельска.

Автобус с российскими призывниками попал в аварию

Впрочем, карма догнала их еще быстрее, чем Вооруженные Силы Украины – автобус с ними вылетел в кювет. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Так, сегодня утром автобус, который вез 28 призывников и двух сопровождающих, попал в аварию с фурой и газовозом по дороге в призывной пункт Архангельска.

Водитель фуры погиб, а водителей автобуса и газовоза с травмами доставили в больницу.

Сами призывники сильно не пострадали, и госпитализация даже не понадобилась. Однако им точно не стоит радоваться такой ситуации, ведь уже совсем скоро они предстанут перед ВСУ. Наши защитники и защитницы покажут россиянам дорогу домой, а до кого не дойдет – помогут вернуться на родину, правда уже в черных пакетах.

В россии отменили возрастные ограничения для призывников

Нехватка людей в россии, готовых идти воевать в Украину, становится все более ощутимой. Поэтому власти страны-агрессора приходится выкручиваться.

Так, еще в конце мая в россии отменили определенные возрастные ограничения для призывников и утвердили новый закон, чтобы еще больше людей можно было бросить на наши территории как пушечное мясо. Отныне в армию там привлекают и контрактников старше 40 лет.

Напомним, ранее службу по контракту могли проходить россияне от 18 до 40 лет и иностранцы младше 30 лет. Однако сейчас набирают контрактников в возрасте до 50 лет.

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