Об этом 24 каналу рассказал украинский и литовский писатель Ярослав Мельник. По его словам, в войне россии против Украины литовцы целиком на стороне украинцев.
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"Как и в Украине, все российское в Литве сейчас воспринимается враждебно", – сказал он.
Детали дискуссии в Литве
В Литве начали дискуссию о том, чтобы сократить перечень произведений русских авторов в списке рекомендуемой литературы в школах. Представитель ассоциации "Союз литовцев" Дариус Куолис обратил внимание на то, что в списке есть русские писатели, однако нет ни одного украинского автора.
Как пояснил Мельник, на самом деле ни одного российского автора в обязательной программе литовских школ нет.
Речь о 30% литературных произведений, которые учитель литовского языка и литературы может самостоятельно выбрать из определенного списка,
– отметил он.
Писатель добавил, что в перечне рекомендуемой литературы для школьников много авторов из разных стран мира.
Что предлагают литовцы
"В списке для 5 – 9 классов появилось 8 новых российских авторов. Но они теряются среди сотни других", – сказал Мельник.
Он рассказал, что сейчас в литовском обществе активно обсуждается необходимость уменьшить количество российских произведений в этом перечне.
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"Возможно, нужно оставить каких-то основных авторов – Достоевского, Толстого, а не второстепенных", – отметил литовский писатель.
Скандал с Тарасом Шевченко
Он также обратил внимание, что в список рекомендованной литературы для литовских школьников не включили ни одного произведения украинских авторов. По словам Мельника, в списке нет даже Тараса Шевченко.
Это вообще скандал. Ведь Шевченко тесно связан с Вильнюсом. Он прожил здесь три года с господином Энгельгардтом. И фактически сформировался здесь как творческая личность,
– подчеркнул писатель.
Он добавил, что в учреждении, которое составляет такие списки книг для школ, уже согласились, что стоит позаботиться о присутствии украинских авторов в перечне рекомендуемой литературы.
"Надеюсь, что включат хотя бы одного современного автора, того же Жадана. И обязательно Шевченко!" – сказал Мельник.
Ярослав Мельник рассказал о дискуссии в Литве: смотрите видео
Украина разрывает культурные связи с россией: коротко
- На фоне агрессии кремля Украина разрывает все возможные связи с российскими оккупантами. В украинских городах отказываются от памятников русским авторам. В частности, 27 июля в Запорожье был демонтирован портрет на памятнике пушкину.
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- Верховная Рада Украины запретила воспроизведение российской музыки в общественных местах. Кроме того, парламентарии запретили импорт и распространение книг и другой издательской продукции из россии, временно оккупированных ею территорий Украины и из беларуси.