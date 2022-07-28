Об этом 24 каналу рассказал украинский и литовский писатель Ярослав Мельник. По его словам, в войне россии против Украины литовцы целиком на стороне украинцев.

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"Как и в Украине, все российское в Литве сейчас воспринимается враждебно", – сказал он.

Детали дискуссии в Литве

В Литве начали дискуссию о том, чтобы сократить перечень произведений русских авторов в списке рекомендуемой литературы в школах. Представитель ассоциации "Союз литовцев" Дариус Куолис обратил внимание на то, что в списке есть русские писатели, однако нет ни одного украинского автора.

Как пояснил Мельник, на самом деле ни одного российского автора в обязательной программе литовских школ нет.

Речь о 30% литературных произведений, которые учитель литовского языка и литературы может самостоятельно выбрать из определенного списка,

– отметил он.

Писатель добавил, что в перечне рекомендуемой литературы для школьников много авторов из разных стран мира.

Что предлагают литовцы

"В списке для 5 – 9 классов появилось 8 новых российских авторов. Но они теряются среди сотни других", – сказал Мельник.

Он рассказал, что сейчас в литовском обществе активно обсуждается необходимость уменьшить количество российских произведений в этом перечне.

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"Возможно, нужно оставить каких-то основных авторов – Достоевского, Толстого, а не второстепенных", – отметил литовский писатель.

Скандал с Тарасом Шевченко

Он также обратил внимание, что в список рекомендованной литературы для литовских школьников не включили ни одного произведения украинских авторов. По словам Мельника, в списке нет даже Тараса Шевченко.

Это вообще скандал. Ведь Шевченко тесно связан с Вильнюсом. Он прожил здесь три года с господином Энгельгардтом. И фактически сформировался здесь как творческая личность,

– подчеркнул писатель.

Он добавил, что в учреждении, которое составляет такие списки книг для школ, уже согласились, что стоит позаботиться о присутствии украинских авторов в перечне рекомендуемой литературы.

"Надеюсь, что включат хотя бы одного современного автора, того же Жадана. И обязательно Шевченко!" – сказал Мельник.

Ярослав Мельник рассказал о дискуссии в Литве: смотрите видео

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