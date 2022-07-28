Про це 24 каналу розповів український та литовський письменник Ярослав Мельник. За його словами, у війні росії проти України литовці цілком на боці українців.

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"Як і в Україні, все російське у Литві зараз сприймається вороже", – сказав він.

Деталі дискусії у Литві

У Литві почали дискусію про те, щоб скоротити перелік творів російських авторів у списку рекомендованої літератури у школах. Представник асоціації "Спілка литовців" Даріус Куоліс звернув увагу на те, що у списку є російські письменники, однак немає жодного українського автора.

Як пояснив Мельник, насправді жодного російського автора в обов'язковій програмі литовських шкіл немає.

Мова про 30% літературних творів, які вчитель литовської мови та літератури може самостійно обрати із певного списку,

– зазначив він.

Письменник додав, що у переліку рекомендованої літератури для школярів є багато авторів із різних країн світу.

Що пропонують литовці

"У списку для 5 – 9 класів з'явилося 8 нових російських авторів. Але вони губляться серед сотні інших", – сказав Мельник.

Він розповів, що зараз у литовському суспільстві активно обговорюють потребу зменшити кількість російських творів у цьому переліку.

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"Можливо, треба залишити якихось основних авторів – Достоєвського, Толстого, а не другорядних", – зазначив литовський письменник.

Скандал із Тарасом Шевченком

Він також звернув увагу на те, що у список рекомендованої літератури для литовських школярів не включили жодного твору українських авторів. За словами Мельника, у переліку немає навіть Тараса Шевченка.

Це взагалі скандал. Адже Шевченко тісно пов'язаний з Вільнюсом. Він прожив тут 3 роки з паном Енгельгардтом. І фактично сформувався тут як творча особистість,

– наголосив письменник.

Він додав, що в установі, яка складає такі списки книг для шкіл, вже погодилися, що варто подбати про присутність українських авторів у переліку рекомендованої літератури.

"Сподіваюся, що включать хоча б одного сучасного автора, того ж самого Жадана. І обов'язково Шевченка!" – сказав Мельник.

Ярослав Мельник розповів про дискусію у Литві: дивіться відео

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