Про це 24 каналу розповів український та литовський письменник Ярослав Мельник. За його словами, у війні росії проти України литовці цілком на боці українців.
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"Як і в Україні, все російське у Литві зараз сприймається вороже", – сказав він.
Деталі дискусії у Литві
У Литві почали дискусію про те, щоб скоротити перелік творів російських авторів у списку рекомендованої літератури у школах. Представник асоціації "Спілка литовців" Даріус Куоліс звернув увагу на те, що у списку є російські письменники, однак немає жодного українського автора.
Як пояснив Мельник, насправді жодного російського автора в обов'язковій програмі литовських шкіл немає.
Мова про 30% літературних творів, які вчитель литовської мови та літератури може самостійно обрати із певного списку,
– зазначив він.
Письменник додав, що у переліку рекомендованої літератури для школярів є багато авторів із різних країн світу.
Що пропонують литовці
"У списку для 5 – 9 класів з'явилося 8 нових російських авторів. Але вони губляться серед сотні інших", – сказав Мельник.
Він розповів, що зараз у литовському суспільстві активно обговорюють потребу зменшити кількість російських творів у цьому переліку.
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"Можливо, треба залишити якихось основних авторів – Достоєвського, Толстого, а не другорядних", – зазначив литовський письменник.
Скандал із Тарасом Шевченком
Він також звернув увагу на те, що у список рекомендованої літератури для литовських школярів не включили жодного твору українських авторів. За словами Мельника, у переліку немає навіть Тараса Шевченка.
Це взагалі скандал. Адже Шевченко тісно пов'язаний з Вільнюсом. Він прожив тут 3 роки з паном Енгельгардтом. І фактично сформувався тут як творча особистість,
– наголосив письменник.
Він додав, що в установі, яка складає такі списки книг для шкіл, вже погодилися, що варто подбати про присутність українських авторів у переліку рекомендованої літератури.
"Сподіваюся, що включать хоча б одного сучасного автора, того ж самого Жадана. І обов'язково Шевченка!" – сказав Мельник.
Ярослав Мельник розповів про дискусію у Литві: дивіться відео
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