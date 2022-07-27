Повномасштабний напад російських окупантів змусив українців не лише об'єднатися перед загрозою, а й змінити своє ставлення до власної держави. Усі почали активно розривати зв'язки з росією та вичищати країну від всього, що вона вважає своїм "надбанням".

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Демонтаж пушкіна у Запоріжжі

Мешканці Запоріжжям помітили відсутність на пам'ятнику пушкіну відсутність портрета поета. Він був виконаний з кованої міді.

Про жодну крадіжку не йдеться – портрет пушкіна демонтували комунальники. Барельєф відправили на зберігання до подальшого з'ясування, що будуть робити з пам'ятником.

Пам'ятник пушкіну стоїть на обліку як кульутрна спадщина. Його встановили у 1999 році до 200-річчя з народження російського поета. Тепер на площі є лише гранітна частина пам'ятника.

Портрет Пушкіна демонтували / Фото "Індустріалка"

Війна росії з Україною: останні новини

ЗСУ завдали серйозного удару по Антонівському мосту. росіяни почали шукати інші варіанти перекидання своєї техніки у Херсон.

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