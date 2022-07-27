Полномасштабное нападение российских оккупантов заставило украинцев не только объединиться перед угрозой, но и изменить свое отношение к собственному государству. Все начали активно разрывать связи с россией и очищать страну от всего, что она считает своим "достоянием".

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Демонтаж пушкина в Ивано-Франковске

Жители Запорожья заметили отсутствие на памятнике пушкина отсутствие портрета поэта. Он был выполнен из кованой меди.

Ни о какой краже речь не идет – портрет пушкина демонтировали коммунальщики. Барельеф отправили на хранение для дальнейшего выяснения, что будут делать с памятником.

Памятник пушкину стоит на учете как культурное наследие. Он был установлен в 1999 году к 200-летию со рождения российского поэта. Теперь на площади есть только гранитная часть памятника.

Портрет Пушкина демонтировали / Фото "Індустріалка"

Война россии с Украиной: последние новости

ВСУ нанесли серьезный удар по Антоновскому мосту. россияне начали искать другие варианты переброса своей техники в Херсон.

россияне потеряли еще один склад с боеприпасами. ВСУ уничтожили объект врага в Новой Каховке.

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