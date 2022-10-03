Авантюра привела к катастрофе, – в России пропагандисты ноют из-за гнилого режима власти
Российские пропагандисты резко сменили риторику после неудач на фронте, в частности, потери Лимана. Один за другим они осуждают российский режим, отыскивая оправдание поражениям.
Так, в студии Ольги Скабеевой один из пропагандистов заявил о катастрофе, к которой привела авантюра российских властей, передает 24 канал.
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Говорят о провалах и гнилом режиме
Далее пропагандисты начали выдавать тезисы, насколько гнилым оказался режим их страны, который они выстроили. Признают, что коррупция привязала его вниз.
Кроме того, говорили о провалах. Даже сама Скабеева заявила, что все обсуждают, как пришлось бежать – скрыто. По ее словам, скрыто бегут, когда ничего не вышло.
Свалили по-тихому, а теперь дома сидят. Конечно, именно так поступают победители. Не получилось не потому, что мы не смогли, а потому, что страна такая,
– заявила пропагандистка.
Пропагандисты заговорили о "гнилом режиме": видео
Поражение возле Лимана изменило российское информационное пространство
Специалисты из американского Института изучения войны исследовали, что российские журналисты, пропагандисты и блоггеры активно критикуют бюрократические провалы частичной мобилизации.
Из-за утраты Лимана они изменили свои настроения с традиционного "победобесия". Поражение они объясняют неспособностью русских военных должным образом обеспечить и усилить силы на севере Донбасса.
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