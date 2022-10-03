Так, у студії Ольги Скабєєвої один з пропагандистів заявили про катастрофу, до якої призвела авантюра російської влади, передає 24 канал.

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Говорять про провали та гнилий режим

Далі пропагандисти почали закидати тези, наскільки гнилим виявився режим їхньої країни, який вони вибудували. Визнають, що корупція прив'язала його до низу.

Крім того, говорили про провали. Навіть сама Скабєєва заявила, що всі обговорюють, як довелось тікати – приховано. За її словами, приховано тікають, коли нічого не вийшло.

Звалили по-тихому, а тепер вдома сидять. Звичайно, саме так поводяться переможці. Не вийшло не тому, що ми не змогли, а тому, що країна така,

– заявила пропагандистка.

Пропагандисти заговорили про "гнилий режим": відео

Поразка біля Лиману змінила російський інформаційний простір

Фахівці з американського Інституту вивчення війни дослідили, що російські журналісти, пропагандисти та блогери активно критикують бюрократичні провали часткової мобілізації.

Через втрату Лимана вони змінили свої настрої з традиційного "побєдобєсія". Поразку вони пояснюють нездатністю російських військових належним чином забезпечити та посилити сили на півночі Донбасу.

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