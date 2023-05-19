С таким настроением не побеждают: российскую пропаганду поплавило

Война, особенно экзистенциальная, когда поражение равно смерти, как у нас с недоимперией, – это и духовное противостояние. Побеждает не только численность войск, современность оружия, но и сила духа народа.

У недоимперии поехала крыша

Тот психоз, который царствует в информационном пространстве врага по отношению к нашему наступлению – именно то, что нужно.

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Только в ВСУ начались тактические контратаки в Бахмуте и переброска войск, как в недоимперии просто поехала крыша: ВСУ наступают, готовится штурм Белгорода (кому он, к черту, нужен?), российская армия бросает позиции и бежит. Когда что-то подобное вбрасываем в информпространство мы – это понятно, это деморализация врага. Но это они, их военкоры и провластные сайты.

А это значит:

во-первых, в недоимперии прекрасно понимают, что вторжение в Украину было неспровоцированной агрессией. Поэтому они ждут справедливого и заслуженного возмездия;

во-вторых, они там хорошо знают неудовлетворительное состояние своей немотивированной армии, поэтому готовятся к поражению.

В то же время они ужасно ее боятся. Для российской власти и ее обслуги это будет конец – господства, богатства, безнаказанности, а для многих – и жизни. Поэтому они повсюду видят украинские ДРГ и готовы орать о нашем наступлении, хотя пока идет подготовка к нему.

Кстати, одна из версий недавнего сбивания 2 самолетов и 2 вертолетов врага в Брянской области состоит в том, что это сами россияне, ожидая наших бомбовых ударов, сначала РЭБом вырубили системы распознавания "свой – чужой", а затем сбили свою же ударную авиационную группу.

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Конечно, мне хотелось бы, чтобы вражескую авиацию над территорией врага уничтожали украинская ПВО или украинские ДРГ. Однако, согласитесь, приведенная версия полностью соответствует атмосфере психоза, испуга и откровенного бреда на подобии ареста главкома Валерия Залужного по приказу президента Владимира Зеленского, насыщающего сейчас российское информационное пространство.

И это хорошо. Потому что с таким настроением не побеждают. Не захватывают другие государства, а обреченно собирают тёплую одежду для камеры в Гааге.