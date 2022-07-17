Известную в Европе фармкомпанию из Рубежного россияне превратили в "биологическую лабораторию"

российские пропагандисты никак не устают лгать о "биологических лабораториях" в Украине. Конечно, без абсурда в их заявлениях не обошлось.

российская пропаганда скармливает своему недалекому народу просто фантастические выдумки. Значительное их количество связано с мнимыми "биологическими лабораториями".

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Очередной фейк россиян о "биологической лаборатории"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай показал один из сюжетов российских пропагандистов, который они сняли в Рубежном. Они решили заявить, что предприятие "МИКРОХИМ", которое знает вся Европа, на самом деле производило всевозможные препараты для ВСУ и тестировало "биологические разработки" на своих работниках.

Конечно, не обошлось без документов с грифом "секретно" и тестировании препаратов на "молодых местных жителях". российские пропагандисты сумели вместить в одном ролике столько выдумок, что их можно поздравить с рекордом в абсурдности.

Абсурдный фейк российских пропагандистов: видео

Война россии с Украиной: последние новости

россияне пытались продвинуться в направлении Славянска и Бахмута. ВСУ нанесли им потери, они были вынуждены бежать на свои позиции.

На Юге оккупанты активизировали свою разведку. Есть информация, что они хотят нанести удар по критической гражданской инфраструктуре.

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