Россияне создали пропагандистское видео, чтобы сорвать мобилизацию в Украине: ISW раскрыл детали

На днях в российских телеграм-каналах опубликовали пропагандистский ролик, созданный Россией. Такие кадры имеют целью подорвать доверие украинцев и сорвать мобилизацию.

Аналитики Института изучения войны детально изучили опубликованный ролик. Эксперты отметили, что это видео отличается высокой стоимостью и “кинематографическим изяществом”.

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Что пишут аналитики о пропагандистском видео

В ISW отметили, что ролик сняли качественно. Кроме того, записали его на украинском языке, чтобы иметь большее влияние. Аналитики отмечают, что это пропагандистское видео является "продуктом согласованной и хорошо обеспеченной ресурсами информационной операции".

Кроме того, известно, что в ролике снялись профессиональные актеры, которые ранее появлялись в российских шоу и сериалах. Аналитики отметили, что один из актеров отказался комментировать свое участие в пропагандистском ролике, только заметил, что "снимается не только в фильмах, но и в рекламе".

Кремль и раньше использовал дорогостоящие пропагандистские видео как часть централизованно управляемых информационных операций, и характеристики этого последнего видео свидетельствуют о том, что оно поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, подрыв украинских мобилизационных усилий и подстрекательство к внутреннему недовольству,

– отметили в ISW.

Кто снялся в пропагандистском ролике

РосСМИ установили, что в пропагандистском антиукраинском ролике снялись профессиональные актеры – 26-летний Максим Громов из Ярославля и 31-летний Александр Панов из Тюмени.



В пропагандистском ролике снялись профессиональные актеры / Скриншот

"Элиту" в этом пропагандистском ролике изобразил российский актер Максим Громов. Известно, что он живет в Москве, участвует в спектаклях столичного театра "Антреприза". Также Громов снимался в сериале "Беспринципные". Стоит отметить, что это не первый пропагандистский ролик, в котором снимается актер. Также Громов снимался в прокремлевской рекламе, в которой призвал участвовать в выборах президента.

Александр Панов сыграл роль "мобилизованного". Известно, что он работал в Тюменском театре кукол и масок, снимался в российских фильмах "Тобол", "Братик", "Не спеши", "Любовная Магия" и "Гадалка".

Также удалось установить еще одну личность из пропагандистского ролика – Андрея Соколовского. Он не профессиональный актер, но появлялся в различных российских шоу, в частности – "Званый ужин" и "Давай поженимся".