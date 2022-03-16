Российские пропагандисты уже обсуждают сценарий вторжения в другие страны: кто еще под угрозой

Новые вбросы кремлевских прихвостней показывают, что Россия не собирается останавливаться. В шизоидных планах Путина и Ко может быть вторжение в Европу, которое начнется со Швеции и стран Балтии.

О новых захватнических планах Кремля свидетельствуют не только данные украинской разведки, но и нарративы, продвигаемые сейчас российским телевидением. В одном из эфиров путинские прихвостни открыто обсуждали сценарий захвата Балтии.

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Дерзкие амбиции россиян относительно вторжения в Балтию

В своем больном воображении пропагандисты уже нарисовали план нового вторжения. По их словам, сначала Россия нанесет массированный радиоэлектронный удар по Балтии.

Натовские радары ослепнут и ничего не будут видеть,

– размечтались рашисты.

В то же время, на территории шведского острова Готланд должны высадиться российские военно-транспортные самолеты. Они доставят зенитно-ракетные системы и береговые противоракетные комплексы "Бастион".

"Запад до сих пор ничего не знает", – продолжают свой бред пропагандисты. В это время калининградская группировка и белорусские силы должны перекрыть Сувальский коридор, чтобы изолировать НАТО от балтийских стран.

Россияне рассматривают вероятность вторжения в Балтию / Скриншот

Свою роль должны исполнить и "вежливые люди". Правда, на этот раз пропагандисты признают, что жители Балтии не будут встречать их с хлебом – солью. Но это не останавливает бурную имперскую фантазию.

"Когда включаются радары, Запад понимает, что Россия совершила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд. А все Балтийское море контролируется "Бастионами"... Новая власть балтийских стран объявляет "народные республики"... Швеция подписывает договор о нейтралитете, отдавая при этом Готланд в аренду России на 90 лет", – такими больными идеями завершает свой спич российский пропагандист.

В эфире российского канала обсуждали новое вторжение: смотрите видео

Надеемся, НАТО как можно скорее решится закрыть небо над Украиной, ведь сейчас мы сдерживаем кровавого диктатора.

Отношение европейцев к вступлению Украины в ЕС: смотрите видео