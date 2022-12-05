Серьезный "сдвиг" в России, – оппозиционер объяснил истерику пропагандистов о Гааге

Недавно российские пропагандисты Маргарита Симоньян и Ольга Скабеева почти одновременно заговорили о коллективной ответственности. Они отметили, что все они, даже подметающие Кремль дворники, окажутся в Гааге. Потому нужна либо победа, либо ядерный удар, как отметил Владимир Соловьев.

Паника российских пропагандистов вполне обяснима, ведь они чувствуют, что под ними подгорает. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Игорь Яковенко. Понимание того, что все это может закончиться для них очень плохо, проникает в их головы и души и порождает страх.

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Паника пропагандистов

Он подчеркнул, что мера автономности пропагандистов от Кремля намного выше, чем была у их предшественников в советское время.

"Когда отмечают, что им дают команду сверху что говорить, это не всегда правда. Определенные тезисы, которые они провозглашают, сверяются с высшим руководством. Однако в их словах часто прорывается то, о чем они действительно думают. Паника, которая с ними произошла, это результат их собственных ощущений", – рассказал оппозиционер.

Цели изменились

Он обратил внимание на слова Скабеевой, которая жаловалась, что, мол, их беззаботная жизнь может закончиться, всех их будут судить и поэтому нужно сейчас "вмазать Украине как следует".

Обратите внимание, как изменилась цель так называемой СВО: уже не говорится о том, чтобы "взять Киев" или ликвидировать "нацистский и бандеровский режим". Теперь пропагандисты говорят о том, чтобы "Украина сама попросила мира и тогда Россия на него согласится",

– заметил Яковенко.

По его мнению, это очень серьезное "сдвиг" в целях Кремля. Состоялась их деградация: если в начале войны была цель взять Киев, то сейчас взять Бахмут.

Перспектива не устраивает

Оппозиционный политик обратил внимание на поведение пропагандиста Соловьева, у которого случилась обычная истерика.

"Когда человеку страшно, он начинает изображать безумие. Мол, держите меня все – я психический, если что, мы сейчас "бросим атомную бомбу – и все", – подчеркнул он.

По словам Яковенко, пропагандисты понимают, что поражение в войне для них означает международный трибунал. Франция сейчас создает такой институт – международный трибунал по расследованию преступлений, совершенных Россией в Украине.

Параллели очевидны с Нюрнбергским трибуналом, трибуналом по Руанде, по приговорам которых коллеги Соловьева, Скабеевой и Симоньян в первом случае были повешены, а во втором – осуждены на пожизненное заключение. Именно такая перспектива для них обрисовалась, но она их не очень устраивает, поэтому им страшно,

– считает собеседник.

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