Российские пропагандисты запутались в своих фейках об обстреле роддома в Мариуполе

Российская пропаганда такая же низкая и подлая, как и армия оккупантов. Враг совершил обстрел роддома в Мариуполе, но даже такое зверство путинские подхалимы готовы оправдывать.

Российские оккупанты умышленно произвели обстрел роддома в Мариуполе. Изуверы показали всему миру, что готовы совершать любые преступления.

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Путаница российских пропагандистов

Машина российской пропаганды взялась оправдывать преступление своей армии, но потерпела очередную неудачу, еще раз продемонстрировав полную несуразность профессиональных лжецов.

Сначала пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова на брифинге за 4 часа до обстрела вспомнила роддом. Спасать коллегу по фейкам бросился пропагандист Соловьев: он заявил, что бомбардировка роддома авиацией оккупантов – "постановка", в доме были бойцы батальона "Азов", а роженицы на фото – актрисы.

Шокированные падением рубля и перспективой питаться только национальными продуктами, работники телеканала "Россия-1" вообще выдали тезис, что авиаудар совершил "Правый сектор", а не российская авиация.

Что ж, пока российские боевые машины пылают в Украине, машина российской пропаганды пылает изнутри. Оккупанты забыли, что верить им кроме изолированных от мира ободранных граждан страны-изгнанника никто не собирается, и после победы Украины им придется отвечать за все преступления.

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