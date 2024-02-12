Об увеличении количества вражеских кораблей в море утром 12 февраля сообщили в Силах обороны Юга.

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В Черном море Россия увеличила количество ракетоносителей до трех

К 2 фрегатам добавился 1 малый ракетный корабль. Суммарный залп "Калибров" при этом может достигать 24 ракеты,

– говорится в сообщении.

В Силах обороны подчеркнули, что уровень ракетной угрозы является чрезвычайно высоким. Там призвали украинцев быть очень внимательными к сигналам воздушной тревоги и реагировать оперативно.

Обратите внимание! Ни в коем случае не игнорируйте воздушную тревогу. Помните, что враг чрезвычайно коварный и может нанести удар в любой момент. 24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

Какова ситуация в Черном море