Про збільшення кількості ворожих кораблів в морі зранку 12 лютого повідомили в Силах оборони Півдня.

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У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв до трьох

До 2 фрегатів додався 1 малий ракетний корабель. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракети,

– йдеться в повідомленні.

У Силах оборони підкреслили, що рівень ракетної загрози є надзвичайно високим. Там закликали українців бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги та реагувати оперативно.

Зверніть увагу! Ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу. Пам'ятайте, що ворог надзвичайно підступний і може завдати удару у будь-який момент. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

Яка ситуація в Чорному морі