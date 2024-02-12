Про збільшення кількості ворожих кораблів в морі зранку 12 лютого повідомили в Силах оборони Півдня.
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У Чорному морі Росія збільшила кількість ракетоносіїв до трьох
До 2 фрегатів додався 1 малий ракетний корабель. Сумарний залп "Калібрів" при цьому може сягати 24 ракети,
– йдеться в повідомленні.
У Силах оборони підкреслили, що рівень ракетної загрози є надзвичайно високим. Там закликали українців бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги та реагувати оперативно.
Яка ситуація в Чорному морі
- Противник дійшов певних висновків після втрати ракетного катера "Івановєц". Як відомо, в ніч на 1 лютого його успішно знищили українські дрони MAGURA V5. За словами голови ГУР МО Буданова, було 6 прямих влучань у корпус ворожого катера.
- Російські війська протягом тривалого часу не запускали ракети зі своїх кораблів. Наразі ці судна зайняті обороною та навчанням моряків.
- Також відомо, що Україна змогла відновити зерновий коридор у Чорному морі й вийти на майже довоєнні показники. Але окупантам неприємний цей факт, тому вони не залишають спроб перешкодити експорту.