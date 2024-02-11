Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Про це пізно ввечері 10 лютого попередили Сили оборони Півдня України.
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Наскільки серйозна загроза
Сили оборони Півдня попередили, що Росія вивела на бойове чергування у Чорне море фрегат "Адмірал Макаров". Це надводний ракетоносій противника.
Ворожий "Адмірал Макаров" має напоготові 8 крилатих ракет типу "Калібр". Саме через нього зріс рівень ракетної небезпеки в Україні.
Яка ситуація у Чорному морі
- Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк нещодавно у розмові з 24 Каналом повідомила про зміну тактики в окупантів. Росіяни почали запускати ударні дрони з акваторії Чорного моря до нашої припортової та прибережної смуги.
- Загарбники розробляють інші маршрути та ускладнюють маневрування дронів, програмуючи їхній шлях, а також прагнуть повернути тактичну авіацію для контролю акваторії Чорного моря, хоча це для них небезпечно. У такий спосіб росіяни намагаються перешкодити українському зерновому коридору.
- Не так давно Гуменюк констатувала, що загарбники останнім часом зменшили використання "Калібрів". Вона пояснила це труднощами з обслуговуванням агрегатів, однак закликала українців бути напоготові.