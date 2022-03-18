Сбиваем все, что можем, хотя недостаточно авиации, – Зеленский

Российские войска продолжили подлые обстрелы украинских мирных городов и наших общин. Уже под удар попали Львов, Киев и область, Житомирщина, Сумщина, Харьков и область, Чернигов, города Донбасса – Северодонецк, Краматорск, Мариуполь.

Оккупанты наносят ракетные удары, сбрасывают авиабомбы, используют "Грады". Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время обращения днем ​​18 марта, сообщает 24 канал.

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Украина пока не имеет адекватного противоракетного оружия

Как заметил украинский лидер, украинские бойцы сбивают российские ракеты. Уничтожают их самолеты и вертолеты. Настолько, насколько они могут.

"И это при том, что у нас пока нет адекватного противоракетного оружия. Передового оружия. Нам недостаточно боевой авиации. Но у нас есть цель, чистая и справедливая – защитить наших людей, наше государство", – подчеркнул президент.

Он отметил, что украинцы бесспорно, и дальше будут делать все, что могут.

Будем еще громче напоминать некоторым западным лидерам, что это будет моральным поражением для них, это будет уничтожением их престижа, если Украина не получит передового оружия, которое реально спасет жизнь тысяч наших людей,

– заявил Зеленский.

Президент добавил: российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки.

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