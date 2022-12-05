Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Сергей Грабский. Ранее сообщалось о ракетных запасах России.

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Россия пользуется запасами СССР

Грабский рассказал, что Россия своих запасов не создавала и пользуется запасами СССР, и там есть образцы 50-х годов. Именно поэтому номенклатура ракет, которыми россияне атакуют Украину, очень широкая. Это и старые образцы типа "Х" и более новые "Кинжалы" и "Калибры".

Пуски осуществляются по мере готовности. Есть приблизительное время, когда эти ракеты должны быть запущены. Подготовка ракет к запуску предполагает их транспортировку к местам сосредоточения, проведение технического обслуживания, тестирование, отработку готовности экипажей, выход на боевые позиции. Это занимает время, поэтому и есть цикличность в запуске таких ракет,

– отметил военный эксперт.

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Процент отказа ракет

Он продолжил, что готовность этих ракет разная, места их запусков разные. Что-то запускается с воздуха, что-то с кораблей на воде, что-то даже с подводных носителей. Однако это старые запасы, и включается фактор отказа ракет.

"По некоторым данным где-то 10% – 15% ракет с фактором отказа. Этот процент является средними данными, так, я не могу сказать 5 или 6 ракет упало в море. Именно поэтому их и запускают над акваторией морей, чтобы падение ракеты, которая отказала, было в море", – заметил Грабский.

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