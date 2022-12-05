Таку думку 24 каналу озвучив військовий експерт Сергій Грабський. Раніше повідомлялось про ракетні запаси Росії.

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Росія користується запасами СРСР

Грабський розповів, що Росія своїх запасів не створювала й користується запасами СРСР, і там є зразки 50-х років. Саме тому номенклатура ракет, якими росіяни атакують Україну дуже широка. Це й старі зразки типу "Х" і новіші "Кинджали" та "Калібри".

Пуски здійснюються в мірі готовності. Є приблизний час, коли ці ракети мають бути запущені. Підготовка ракет до запуску передбачає їхнє транспортування до місць зосередження, проведення технічного обслуговування, тестування, відпрацювання готовності екіпажів, вихід на бойові позиції. Це займає час, тому і є циклічність у запуску таких ракет,

– зазначив військовий експерт.

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Відсоток відмови ракет

Він продовжив, що готовність цих ракет різна, місця їхніх запусків різні. Щось запускається з повітря, щось з кораблів на воді, щось навіть з підводних носіїв. Однак це старі запаси, і вмикається фактор відмови ракет.

"За деякими даними десь 10% – 15% ракет є з фактором відмови. Цей відсоток є середніми даними, так, я не можу сказати чи 5, чи 6 ракет упало в море. Власне тому їх і запускають над акваторією морів, аби падіння ракети, що відмовила, було в море", – зауважив Грабський.

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