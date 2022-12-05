Аби уникнути масштабних проблем з енергопостачанням, на деяких ділянках Укрзалізниці вимкнули подачу електрики. Проте згодом усі потяги курсуватимуть за графіком.

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На яких сполученнях є затримки

Як зазначають в Укрзалізниці, через часткове знеструмлення наразі є затримки на таких напрямках:

  • №711 Краматорськ — Київ (+83 хвилини);
  • №35 Одеса — Перемишль (+73 хвилини, затримується на відправлення);
  • №31 Запоріжжя — Перемишль (+31 хвилина, робота прикордонників).

Проте запевняють, що кільцева електричка в Києві курсуватиме чітко за розкладом.

Важливо В Україні через тимчасові знеструмлення затримуються потяги

Ракетний обстріл 5 грудня: що відомо

  • Орієнтовно о 13 годині 5 грудня у багатьох областях України оголосили про повітряну тривогу. Згодом ЗМІ почали писати про вибухи та роботу ППО.
  • Росіяни атакували Запоріжжя, Київщину, Полтавщину, Харківщину, Дніпропетровщину та інші області. У багатьох спрацювала протиповітряна оборона.
  • Однак окупанти вдарили по Запоріжжю. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у селі Новософіївка вороги знищили декілька будинків. На жаль, там загинули дві людини, ще три – поранені. Серед травмованих – маленька дитина 1 рік і 10 місяців.