Аби уникнути масштабних проблем з енергопостачанням, на деяких ділянках Укрзалізниці вимкнули подачу електрики. Проте згодом усі потяги курсуватимуть за графіком.

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На яких сполученнях є затримки

Як зазначають в Укрзалізниці, через часткове знеструмлення наразі є затримки на таких напрямках:

№711 Краматорськ — Київ (+83 хвилини);

№35 Одеса — Перемишль (+73 хвилини, затримується на відправлення);

№31 Запоріжжя — Перемишль (+31 хвилина, робота прикордонників).

Проте запевняють, що кільцева електричка в Києві курсуватиме чітко за розкладом.

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