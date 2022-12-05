Чтобы избежать масштабных проблем с энергоснабжением, на некоторых участках Укрзализныци выключили подачу электричества. Однако со временем все поезда будут курсировать по графику.
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На каких направлениях есть задержки
Как отмечают в Укрзализныце, из-за частичного обесточивания есть задержки на следующих направлениях:
- №711 Краматорск - Киев (+83 минуты);
- №35 Одесса — Перемышль (+73 минуты, задерживается на отправку);
- №31 Запорожье - Перемышль (+31 минута, работа пограничников).
Однако уверяют, что кольцевая электричка в Киеве будет курсировать четко по расписанию.
Важно В Украине из-за временных обесточений задерживаются поезда
Ракетный обстрел 5 декабря: что известно
- Ориентировочно в 13 часов 5 декабря во многих областях Украины объявили о воздушной тревоге. Впоследствии СМИ начали писать о взрывах и работе ПВО.
- Россияне атаковали Запорожье, Киевскую, Полтавскую, Харьковскую, Днепропетровщину и другие области. У многих сработала противовоздушная оборона.
- Однако оккупанты ударили по Запорожью. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в селе Новософиевка враги уничтожили несколько домов. К сожалению, там погибли два человека, еще трое – ранены. Среди травмированных – маленький ребенок 1 год и 10 месяцев.