Інші потяги продовжують рух. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Важливо По всій Україні оголосили повітряну тривогу: є загроза ракетних ударів
Через тимчасові знеструмлення затримуються потяги
Наразі через тимчасові знеструмлення є декілька затримок:
- №712 Київ – Краматорськ – 1 година,
- №111 Київ – Ізюм – 1 година 33 хвилини.
Зазначається, що резервні локомотиви Укрзалізниці перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи.
Що робити, якщо запізнилися на потяг через проблеми зі світлом
Через ракетні обстріли Росії в усіх містах України виникають проблеми зі світлом. Через це можуть як затримуватися потяги, так і не встигати на свої рейси пасажири. Однак якщо через проблеми зі світлом пасажир запізнився на поїзд, він має два виходи із ситуації – пасажир може або відправитися наступним рейсом, або повернути 100% від вартості квитка.
Наприклад, якщо вдень йдуть в одному напрямку декілька потягів, і людина не встигла на перший рейс, то їй можуть знайти місце на наступному. Однак також за бажанням можна повернути повну вартість квитка. Для цього необхідно зробити в касі відмітку про затримку на потяг.