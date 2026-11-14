Россия хочет парализовать Украину: почему удары по мостам и энергетике становятся все опаснее

Россия оснастила ракеты "Искандер" системами наведения с погрешностью в несколько метров. Враг стремится оставить миллионы людей без электричества и уничтожить мосты.

Об этом пишет британское издание The Telegraph. По словам советника президента Украины Сергея Бескрестнова, усовершенствованные системы наведения обеспечивают погрешность всего в несколько метров и уже применялись во время недавних атак на Киев.

Как модернизация ракет помогает России

Как сообщил изданию Financial Times один из украинских чиновников, замысел Кремля также заключается в том, чтобы нарушить систему передачи электроэнергии с запада на восток и оставить без света миллионы людей. Оптические и радиолокационные головки сканируют местность за секунды до взрыва боевой части, что позволяет ракете обходить действие украинских комплексов радиоэлектронной борьбы.

Новые оптические и радиолокационные системы самонаведения сканируют местность за несколько секунд до поражения цели. Благодаря этому ракеты могут менять курс на завершающем этапе полета и лучше преодолевать украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Профессор военной стратегии и технологий Мауро Джилли пояснил The Telegraph, что ранее баллистические ракеты имели определенную погрешность из-за особенностей своей траектории. На начальном этапе полета их движение контролирует бортовой компьютер, однако на заключительном участке ракета фактически движется под действием силы тяжести.

Особенность баллистических ракет заключается в наличии определенной погрешности, поскольку они движутся по параболической траектории. Это означает, что на начальном этапе полет корректируется бортовым компьютером, который задает ракете нужное положение при достижении определенной высоты. Однако на заключительном участке ракета движется, по сути, лишь под действием гравитации. Теперь ситуация изменилась,

– пояснил Мауро Джилли.

В то же время эксперт отметил, что российские удары не разрушили прочные киевские мосты и вряд ли способны полностью их уничтожить. Однако атаки уже нарушали работу переправ, затрудняли движение общественного транспорта и вызывали многочасовые пробки.

Россия пытается разделить энергосистему Украины

Еще одним направлением российской стратегии являются попытки разделить украинскую энергосистему на изолированные части вдоль Днепра.

Научный сотрудник аналитического центра GLOBSEC Максим Безносюк отметил, что такие попытки начались еще в декабре 2025 года.

По его словам, Кремль стремится реализовать так называемый островной режим работы энергосистемы. Речь идет о ее разделении на отдельные сегменты, которые будут вынуждены работать автономно и не смогут передавать электроэнергию из регионов, где достаточно генерации, в те, где возникает дефицит.

Такая тактика может не только ухудшить условия жизни гражданского населения, но и затруднить работу украинской оборонной промышленности и систем жизнеобеспечения.

Россия также продолжает целенаправленно проводить атаки на транспортную инфраструктуру. В частности, в ночь на 7 ноября оккупанты выпустили шесть баллистических ракет по Северному мосту в Киеве.

Таким образом, удары по мостам и энергетическим объектам могут быть частью попыток Кремля нарушить логистику между регионами и усилить давление на Украину в преддверии зимы.