Имеем чем, – полковник запаса ответил, насколько сложно сбивать реактивные БпЛА

Недавно оккупанты атаковали Киев беспилотниками с реактивным двигателем. Они являются достаточно опасными, в частности, из-за скорости полета. Однако имеют и недостаток, который помогает украинской ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что такие дроны оставляют во время полета определенный след. Украина имеет возможность эффективно их уничтожать, особенно после передачи зенитно-ракетных комплексов от партнеров.

Насколько сложно сбивать реактивные БпЛА?

Военный эксперт объяснил, что реактивный БпЛА – это то же, что крылатая ракета. Хоть типы аэроцелей могут быть разные, их объединяет реактивный двигатель. Такие дроны опасны из-за своей высокой скорости.

В то же время реактивные двигатели оставляют тепловой след, что делает их заметными для противовоздушной обороны.

Россияне могли бы массово ставить реактивные двигатели на БпЛА и применять их. Однако мы их хорошо сбиваем, имеем чем – происходит поставка зенитно-ракетных комплексов малой дальности с тепловыми головками самонаведения,

– подчеркнул он.

В частности, Великобритания передала Украине более 10 современных комплексов Raven со своими ракетами и еще несколько с украинскими ракетами Р-73.

Обратите внимание! Во время атаки на Киев украинские силы ПВО уничтожили все 10 БПЛА с реактивным двигателем.

Свитан подытожил, что если правильно выставить систему противовоздушной обороны, беспилотники с реактивным двигателем будут даже более приоритетными для уничтожения, чем простые дроны с двигателем внутреннего сгорания.

Какие еще дроны использует Россия?