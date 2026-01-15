Имеем чем, – полковник запаса ответил, насколько сложно сбивать реактивные БпЛА
- Реактивные БпЛА опасны из-за высокой скорости, но оставляют тепловой след, что облегчает их обнаружение ПВО.
- Украина получила зенитно-ракетные комплексы от партнеров, в частности от Великобритании, что позволяет эффективно уничтожать такие дроны.
Недавно оккупанты атаковали Киев беспилотниками с реактивным двигателем. Они являются достаточно опасными, в частности, из-за скорости полета. Однако имеют и недостаток, который помогает украинской ПВО.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что такие дроны оставляют во время полета определенный след. Украина имеет возможность эффективно их уничтожать, особенно после передачи зенитно-ракетных комплексов от партнеров.
Смотрите также Взрывы во Львове: перекрыты некоторые улицы и есть изменения в движении транспорта
Насколько сложно сбивать реактивные БпЛА?
Военный эксперт объяснил, что реактивный БпЛА – это то же, что крылатая ракета. Хоть типы аэроцелей могут быть разные, их объединяет реактивный двигатель. Такие дроны опасны из-за своей высокой скорости.
В то же время реактивные двигатели оставляют тепловой след, что делает их заметными для противовоздушной обороны.
Россияне могли бы массово ставить реактивные двигатели на БпЛА и применять их. Однако мы их хорошо сбиваем, имеем чем – происходит поставка зенитно-ракетных комплексов малой дальности с тепловыми головками самонаведения,
– подчеркнул он.
В частности, Великобритания передала Украине более 10 современных комплексов Raven со своими ракетами и еще несколько с украинскими ракетами Р-73.
Обратите внимание! Во время атаки на Киев украинские силы ПВО уничтожили все 10 БПЛА с реактивным двигателем.
Свитан подытожил, что если правильно выставить систему противовоздушной обороны, беспилотники с реактивным двигателем будут даже более приоритетными для уничтожения, чем простые дроны с двигателем внутреннего сгорания.
Какие еще дроны использует Россия?
- Россияне начали применять дроны для дистанционного минирования – оккупанты переносят противотанковые мины ПТМ-3. Такие мины уже обнаружили в Полтавской и Ровенской областях. Таким образом враг стремится поразить технику ГСЧС, полиции и других служб, которые прибывают на место осмотра или ликвидации последствий вражеской атаки.
- Также враг модернизировал БпЛА "Герань-2", который несет ПЗРК "Верба" и термобарическую боевую часть. Благодаря этому дрон может направлять ракеты на украинские дроны-перехватчики и ликаты ПВО.
- Авиаэксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский рассказал, что враг совершенствует свои беспилотники, которые стали более точными из-за новых решений со связью и навигацией. Кроме того, дроны России стали выносливее к системам РЭБ.