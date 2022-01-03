Российские самолеты сбросили бомбы на сирийскую провинцию

Военные самолеты России 2 января атаковали районы возле северо-западного сирийского города Идлиб. Там на стратегически важную водонапорную башню сбросили бомбы.

Эта водонапорная башня обеспечивает водой город с миллионным населением. Теперь местные жители остаются без необходимого ресурса.

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Самолеты России бомбили провинцию в Сирии

По информации очевидцев и Сирийской обсерватории по правам человека, российские самолеты 2 января сбросили бомбы на сам Идлиб и нескольких окрестных сел.

Российские истребители нанесли почти 10 воздушных ударов

по окраинам поселка Аль-Шейх Юсуф в западной сельской местности Идлиба,

по центральной тюрьме возле города Идлиб,

по водонапорной башне, питающей Идлиб и населенные пункты вокруг него.

От российских или сирийских войск комментариев пока не было. В то же время высокопоставленный представитель ООН подтвердил, что водная станция была "сильно повреждена" в результате авиаудара. Он подчеркнул, что такие атаки ухудшили гуманитарное положение миллионов перемещенных сирийцев.

Ситуация в Идлибе: что известно

Источник: "Радио Свобода"

Более 3 миллионов мирных жителей живут в провинции Идлиб, которую контролируют джихадисты и повстанцы. Многие из них переместились из других частей Сирии за время гражданской войны в стране. Большинство населения зависит от гуманитарной помощи ООН.

Россия поддерживает силы президента Сирии Башара Асада, а Турция – некоторые оппозиционные группировки. Весной 2020 года страны договорились о деэскалации. Однако нападения повстанцев и российские и сирийские бомбардировки продолжаются, несмотря на договоренности о прекращении огня.

Сирийские и российские самолеты нанесли смертельные воздушные удары по школам, больницам, рынкам и другой инфраструктуре в провинции Идлиб.

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