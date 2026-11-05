Действовали в интересах России: в Польше задержали группу шпионов из пяти поляков и россиянки

Агентство внутренней безопасности Польши задержало пятерых поляков и одну россиянку по подозрению в шпионаже в пользу России. Участников группировки подозревают, в частности, в передаче материалов военного назначения российским спецслужбам.

Масштабная контрразведывательная операция проходила с 21 октября по 2 ноября 2026 года. О подробностях разоблачения шпионов сообщил польский министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк в социальной сети X.

Как действовали шпионы?

Сотрудники ABW провели следственные действия и обыски в 21 месте на территории Варминско-Мазурского, Поморского и Великопольского воеводств.

Среди задержанных оказались пять граждан Польши в возрасте от 25 до 52 лет и 37-летняя гражданка России. Помимо передачи России материалов военного назначения, их также подозревают в шпионаже.

Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для четырех фигурантов, тогда как в отношении еще двух подозреваемых применены другие меры пресечения.

Следствие установило, что шпионы участвовали в схеме по поддержке военного потенциала России. В частности, группа нелегально транспортировала в Россию значительные объемы продукции военного назначения. Полученные Москвой компоненты и материалы предназначались для производства боеприпасов и систем вооружения.

В настоящее время расследование продолжается под процессуальным надзором Подляской выездной прокуратуры.

Напомним, ранее в польском городе Свидница задержали 55-летнего россиянина, который фотографировал поезда и железнодорожную инфраструктуру. Правоохранители тогда изъяли у него арсенал техники с фотографиями транспортных объектов в Польше и за рубежом.