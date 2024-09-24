Разрушают самые надежные хранилища: могут ли россияне сохранить свои склады с оружием

Украине в последнее время удается успешно атаковать российские склады с оружием. Силы обороны такими действиями наносят значительный ущерб противнику.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, отметив, что Украина находится в более выгодном положении. Это связано с западной ПВО, которая позволяет надежнее защищать собственную территорию и оружие.

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Преимущества украинской ПВО

Михаил Самусь отметил, что украинская противовоздушная оборона может сбивать "Искандер", баллистические или крылатые ракеты. Также она очень эффективна против дронов, ведь является адаптивной.

Если бы нам дали еще несколько Patriot и SAMP-T, то оборону Украины удалось бы значительно улучшить. У России таких возможностей нет, ведь их С-300/С-400 работают по баллистике очень неуверенно,

– сказал заместитель директора Центра исследований армии.

Главная проблема России

Самусь подчеркнул, что атаки по Крыму показывают, что Украине удается очень эффективно использовать ракеты Storm Shadow, SCALP или "Нептун".

Он добавил, что основной проблемой России является ее большая территория, которую нереально закрыть ПВО.

Этим пользуются Силы обороны, когда осуществляют удары дронами. Если к этому процессу привлечь современные ракеты (партнеров Украины – 24 Канал), которые разрушают любые самые надежные бункеры, хранилища или склады, то у России не будет шансов защитить их даже на 50%,

– подчеркнул Михаил Самусь.