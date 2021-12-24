Российские СМИ опубликовали якобы украинский план "10 шагов" для мира на Донбассе

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина создала план из 10 шагов для прекращения войны на Донбассе. В российских СМИ опубликовали якобы тот самый документ, о котором говорил глава государства.

Первые пункты опубликованных якобы предложенных украинской стороной шагов касались заседания Трехсторонней контактной группы. Еще несколько – встречи президентов Украины и России.

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О чем идет речь в опубликованных в России "шагах"

В связи с тем, что опубликовали в российских СМИ, то в первых пунктах речь идет о заседании Трехсторонней контактной группы 8 – 9 декабря. Их якобы российские власти получили еще до официального анонса.

"Шаг 1". На заседании ТКГ 8 – 9 декабря украинская сторона сделает все возможное для достижения прекращения огня с 00:00 10 декабря и возвращения "Мер для усиления режима прекращения огня".

"Шаг 2". На заседании ТКГ украинская сторона приложит максимум усилий для открытия контрольно-пропускных пунктов "Золотое" и "Счастье" и повторное открытие всех КПВВ.

"Шаг 3". На заседании ТКГ украинская делегация представит список всех пленных и будет делать все возможное для осуществления обмена до конца 2021 года.

К этому пункту в российских СМИ добавили, что Украина якобы обязалась завершить процессуальную очистку в отношении тех, кого обменяли в 2019 и 2020 годах.

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"Шаг 4". Украина якобы готова к пересмотру закона об особом статусе оккупированных территорий Донбасса с имплементацией "формулы Штайнмайера".

"Шаг 5". На заседании ТКГ 8 – 9 декабря украинская сторона поднимет вопрос безопасности и допуска наблюдателей миссии ОБСЕ на Донбассе.

Переговоры президентов Украины и России

"Шаг 6". Проведение телефонных переговоров между президентами Украины и России, после них обе стороны якобы должны заявить про деэскалацию, поддержку режима прекращения огня и анонсировать обмен пленными.

"Шаг 7". Подготовка и согласование повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента России.

"Шаг 8". Проведение встречи президентов Украины и России.

"Шаг 9". Проведение встречи в нормандском формате.

"Шаг 10". Согласование законов которые якобы касаются амнистии, имплементации формулы Штайнмайера, децентрализации на оккупированных территориях, о свободной экономической зоне и особенностях проведения выборов в ОРДЛО.

Никаких подтверждений подлинности этого списка нет.

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал список 10 шагов для прекращения войны на Донбассе во время саммита "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства". По словам главы государства, в этих пунктах идет речь и об активном участии США, Германии и Франции в вопросе войны между Украиной и Россией.