Российские солдаты едва не убили своего генерала, заставлявшего идти в наступление, - СБУ

Один из русских генералов заставлял солдат идти в наступление. Оккупанты едва не убили его.

На Донбассе все больше и больше "отказников", поэтому руководство пытается обуздать их. Однако иногда даже генералы не справляются. СБУ опубликовала очередной перехваченный разговор оккупанта с супругой 30 мая.

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"Едва не перестрелялись все"

Российские контрактники едва не расстреляли генерала Валерия Солодчука и его охрану. Руководство приехало, чтобы обуздать бунт и заставить "ответчиков" продолжать воевать.

Солдаты, однако, отказались выполнять приказ. Между ними произошел серьезный спор с угрозами оружием, едва не закончившимся трагически. Потом русский генерал позорно сбежал из передовой.

У нас батарея практически вся в отказ ушла. Он начал стволом махать, стрелять: "Я, говорит, вас завалю, если вы, на**й, не поедете туда!..." И все. Здесь парнишка: "Иди, говорит, валы!". Е**ть, он гранату, чеку выдернул, говорит: "Ну давай, застрели, говорит, меня! Итого, говорит, подорвемся здесь". Все. Там и спецназовцы на нас тоже стволами тыкать начали, мы на них стволами. Короче, чуть ли не перестрелялись все на**. Он в свой бобык сел, поехал,

– рассказывает жене захватчик.

Кроме того, российский оккупант жалуется жене, что от их бригады, состоявшей из более 600 человек, осталась только треть. Все остальные – погибли или ранены. Женщина россиянина шокирована и потерями армии, и поведением высшего руководства по отношению к своим солдатам.

К слову У кафиров на Харьковском направлении начались массовые бунты, отказываются идти в наступление, – СБУ

Россияне насилуют даже своих

В Белгородской области российские кафиры насилуют молодых девушек и пытаются обмануть даже подростков. Об этом стало известно из перехваченного разговора СБУ захватчика с супругой.

Женщина рассказала, что в Вейделевке девушка познакомилась с военным, и он позвал погулять. Прогулка обернулась для нее изнасилованием 15 солдатами.

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