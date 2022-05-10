Российские солдаты перестают доверять своим командирам и готовятся к мятежам.

Боевой дух русской армии находится далеко не на самом высоком уровне. Большие потери и роль "пушечного мяса" изрядно подкосили захватчиков.

Служба безопасности Украины продолжает перехватывать разговоры российских оккупантов. Победные настроения в беседах полностью отсутствуют – россияне в шоке от потерь и отношения командования.

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Готовность к бунту

Как жалуются в своем разговоре захватчики, их командование совершенно не учитывает большие потери.

Их обстреливают, а командир говорит не отступать. А сам где-то сидит на диванчике и выпивает,

– жалуется оккупант своему отцу.

Папа россиянина возмущен таким отношением и призывает стать "отказником". Кроме того, он советует очень своеобразно и по-русски отомстить своим командирам: после снятия погон использовать шапку как туалет и одеть на голову своему комбригу.

Также стало известно, что все больше российских солдат начинают осознавать, что их жизнь для России стоит меньше чем ничего и готовы бунтовать.

Война России против Украины: последние важные новости

Украинские герои продолжают активно уничтожать российских оккупантов и освобождать наши земли. Генеральный штаб ВСУ сообщил о том, что наши воины освободили от россиян 4 населенных пункта в Харьковской области.

Кроме того, на Харьковском направлении российские оккупанты понесли большие потери. Прореживание рядов личного состава заставило россиян отвести свои подразделения на свою территорию в Белгород.

Россияне не прекращают активных попыток скрыть свои преступления, не подозревая, что их уже видел весь мир. Оккупанты пытаются разобрать завалы разбомбленного ими Драмтеатра, где в результате их огня погибли сотни людей, среди которых и дети. Враг цинично хотел заставить местных помогать утаить преступление, но после категорического отказа был вынужден привлечь к работам своих спасателей.

Героические защитники Мариуполя показали, в каких ужасающих условиях находятся раненые воины. Они призвали весь цивилизованный мир спасти жизнь тех, кто рисковал из-за остановки агрессора.

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