Российские спецслужбы преследуют своих же военных с украинскими корнями, – Цымбалюк

В спецслужбах России решили заинтересоваться служащими своей армии. Сейчас уже начали задерживать многих из тех, кто имеет украинские корни.

Вероятно, они подозреваются в работе на Вооруженные Силы Украины. Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

Российские диверсанты работают на всей территории Украины, – МВД

ФСБ задерживает военных в полевых лагерях

По данным медийщика, говорится об активизации деятельности Федеральной службы безопасности России. Там решили показать, что эффективно работают на территории Украины. Поэтому служащие ФСБ решили искать "изменников" среди российских армейцев.

Их (солдат – 24 канал) обвиняют в сотрудничестве с ВСУ и задерживают во время пребывания в полевых лагерях. Дальнейшая судьба данных военнослужащих неизвестна,

– сказал Цымбалюк.

Пока никому, кроме ФСБ-шников, не сообщают, куда везут этих людей. Но уже известны случаи, когда родственникам "изменников" говорят, что военный исчез во время выполнения военных задач.

Другая деятельность спецслужбы врага

3 июня стало известно, что служба безопасности Украины задержала агента ФСБ в Черкасской области. Подозреваемый занимался на территории нашего государства сбором данных об объектах, которые могли бы стать целью российского обстрела.

Задержанный собрал фото и точные координаты блокпостов и частей, подразделений Вооруженных Сил Украины. Кроме того, нашли доказательства сбора таких же данных о зданиях других силовых структур.

Предатель задержан с поличным – во время съемки одного из военных объектов,

– рассказал спикер СБУ.

Он отметил, что этот мужчина оказался местным жителем, когда-то работавшим в органах исполнительной власти. Также уже выявили доказательства приверженности задержанному запрещенной партии Шарию.

Российские спецслужбы регулярно поддерживали со своим агентом связь. Они говорили, что нужны также координаты административных построек органов государственной власти.

Агент перед своим задержанием успел пригласить в ФСБ пистолеты с глушителем и прицелами, патроны с магазинами, гранаты и противопехотные мины МОН-50 с радиодетонаторами. Поэтому СБУ сразу начала и проверять, не готовил ли он теракт.

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