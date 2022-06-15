Ймовірно, їх підозрюють у роботі на Збройні Сили України. Про це 14 повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Водночас Російські диверсанти працюють на всій території України, – МВС

ФСБ затримує військових у польових таборах

За даними медійника, мовиться про активізацію діяльності Федеральної служби безпеки Росії. Там вирішили продемонструвати, що ефективно працюють на території України. Тому службовці ФСБ вирішили шукати "зрадників" поміж російських армійців.

Їх (солдатів – 24 канал) звинувачують у співпраці з ЗСУ та затримують під час перебування в польових таборах. Подальша доля даних військовослужбовців невідома,

– сказав Цимбалюк.

Наразі нікому, крім ФСБ-шників, не повідомляють, куди везуть цих людей. Але вже відомі випадки, коли родичам "зрадників" кажуть, що військовий зник під час виконання військових завдань.

Інша діяльність спецслужби ворога

3 червня стало відомо, що Служба безпеки України затримала агента ФСБ у Черкаській області. Підозрюваний займався на території нашої держави збором даних про об'єкти, які могли стати ціллю російського обстрілу.

Затриманий зібрав фото й точні координати блокпостів і частин, підрозділів Збройних Сил України. Окрім цього, знайшли докази збору таких же даних про будівлі інших силових структур.

Зрадника затримано на гарячому – під час знімання одного з військових об'єктів,

– розповів речник СБУ.

Він зауважив, що цей чоловік виявився місцевим жителем, який колись працював в органах виконавчої влади. Також вже виявили докази прихильності затриманого до забороненої партії Шарія.

Російські спецслужби регулярно підтримували зі своїм агентом зв'язок. Вони казали, що потрібні також координати адміністративних будівель органів державної влади.

Агент перед своїм затриманням ще встиг запросити у ФСБ пістолети з глушником та прицілами, набої з магазинами, гранати й протипіхотні міни МОН-50 із радіодетонаторами. Тому СБУ одразу почала й перевіряти чи не готував він теракт.

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