Вербовали украинских детей для антисемитских провокаций: СБУ разоблачила спецслужбы России

Российские спецслужбы все чаще прибегают к вербовке украинских подростков. В частности, 24 октября одну из таких групп разоблачила СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили спецслужбы России во время вербовки украинских подростков для антисемитских провокаций. Это была очередная попытка дискредитировать государство на международной арене.

Смотрите также Помогал России оснащать военные корабли: СБУ разоблачила предпринимателя из Закарпатья

Подростков задержали в нескольких регионах

В состав преступной группы входили подростки в возрасте 13-17 лет. все они ходили в местные школы. Для их дистанционной вербовки спецслужбы России создали молодежный праворадикальный телеграмм-канал.

Речь идет о "Молодежном национал-социалистическом батальоне". Его создал и администрировал 14-летний житель Днепра.

Полученные от подростков медиафайлы российские спецслужбы разгонялись в зарубежных СМИ.

В Житомирской области

Разоблачили 15-летнего школьника из города Радомышль. Его долгое время психологически "обрабатывали" представители государства-агрессорки.

От него потребовали нанести антисемитские надписи на одном из мемориальных знаков на территории области.

Кроме того, он осквернил мемориальный комплекс памяти расстрелянных еврейских детей во время Второй мировой войны. Парень нанес свастику и оскорбительные надписи. Аналогичными символами поврежден и дом местной жительницы еврейской национальности.

Все разрушения подросток фотографировал и посылал администратору чата.

В Днепре, Львове и Виннице

Также разоблачили местных участников Телеграмм-канала, контролируемого Россией. Ими оказались четверо школьников.

Представители российских спецслужб призвали их совершить акты вандализма на местах памяти жертв Холокоста.

По всем разоблаченным фактам продолжается расследование в рамках уголовного производства, начатого по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. По местам жительства подростков провели обыски.

СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ