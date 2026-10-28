Поддерживаемые Ираном боевики нанесли точные удары по нефтепроводу и военной базе Саудовской Аравии. Успех этих атак обеспечили российские спутники-шпионы.

Об этом сообщает AP.

Как Россия помогает хуситам

Поддерживаемые Ираном боевики нанесли точные удары по нефтепроводу и военной базе Саудовской Аравии. Успех этих атак обеспечили российские шпионские спутники, которые в последние дни собирали разведданные над целями.

В прошлом месяце боевики нанесли удар по насосным станциям важнейшего нефтепровода Саудовской Аравии. Спустя несколько дней еще одна атака поразила саудовскую военную авиабазу, повредив итальянский истребитель внутри ангара.

Частная компания, занимающаяся геопространственной разведкой, проанализировала 40 ракетных и дронных атак на Саудовскую Аравию, совершенных йеменскими повстанцами-хуситами и боевиками в Ираке с 1 июля по 19 октября. В каждом случае компания выявляла одинаковую схему: российские правительственные и военные спутники кружили над этими районами за несколько дней до и после ударов.

"То, что мы обнаружили, является 100-процентным совпадением", – сказал основатель женевской компании AURORAH Geosignal Intelligence Наваф Обейд.

Разведданные из России и Китая

Эти выводы иллюстрируют, как Россия помогает Ирану и его союзникам в регионе проводить атаки на нефтяную и военную инфраструктуру Саудовской Аравии. Трое должностных лиц, среди которых представитель Саудовской Аравии и один из лидеров хуситов, а также частный аналитик разведки, подтвердили, что хуситы и другие иранские союзники пользуются российскими разведданными и китайскими возможностями.

Иранские советники на местах анализировали и передавали эту информацию своим союзникам.

Заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии по вопросам публичной дипломатии Раед Кримли сообщил, что Иран и хуситы получают разведданные от элементов в России и Китае, а иногда даже от коммерческих структур.

"Мы регулярно обсуждаем эти вопросы с Китаем и Россией и будем продолжать это делать", – отметил он.

Российские официальные лица не дали немедленных комментариев по поводу этих обвинений.

Точные удары по нефтепроводу и авиабазе

Утром 10 сентября несколько беспилотников из Ирака нанесли удары по трем ключевым насосным станциям трубопровода "Восток – Запад", мгновенно остановив поток нефти.

Этот трубопровод протяженностью 1200 километров является жизненно важным альтернативным маршрутом для поставок нефти на рынок на фоне иранских атак на судоходство в Ормузском проливе. Насосные станции необходимы для перекачки нефти по трубопроводу, поднимающемуся на высоту более 1100 метров.

"Именно сюда решили нанести удар боевики из Ирака", – сказал Обейд.

Начиная с июля, его компания наблюдала, как 11 российских спутников серии "Космос-2600" сосредоточивали внимание на этих трех участках трубопровода. Количество пролетов увеличилось за несколько недель до атак и в часы, предшествовавшие ударам.

Через неделю авиабаза короля Фахда в Таифе подверглась обстрелу несколькими снарядами, выпущенными хуситами. Вместе с ангарами был поврежден самолет итальянских ВВС Eurofighter Typhoon.

В обоих случаях компания Обейда зафиксировала 50-процентное увеличение количества российских спутников над целями в течение 72 часов до и после ударов по сравнению с июлем. Атака в Таифе точно поразила итальянский военный самолет, а не саудовские, что свидетельствует о узкоспециализированной разведывательной поддержке, которой у хуситов и иранцев просто нет.

Отслеживание спутниковых маневров

Компания AURORAH использовала информацию из открытых и других разведывательных источников, чтобы идентифицировать 72 российских разведывательных спутника из более чем 11 000 космических аппаратов на орбите Земли. Затем она отслеживала их траектории и маневры, сопоставляя их с военной активностью на земле. Компания не перехватывала саму передачу разведданных, но установила четкую закономерность в расположении российских спутников вокруг стратегических целей перед ударами.

Такие же спутниковые паттерны наблюдались в связи с иранскими ударами по базам США на Ближнем Востоке во время американо-иранской войны, начавшейся в феврале.

"Это фундаментальная трансформация регионального военного баланса: разведывательная система, стоящая за оружием, становится такой же важной, как и само оружие", – подчеркнул Обейд.

Вице-президент калифорнийской компании орбитальной разведки Leolabs Адам Марш отметил, что скопление спутников – это то, что следует ожидать для сбора разведданных. Россияне могут это отрицать, но существует лишь общая политика, а регулирующего органа нет.

Помощь хуситам в Йемене

Чиновник, осведомленный о расследовании в Саудовской Аравии, сообщил, что российские спутники также помогли Ирану нанести в марте удары по авиабазе принца Султана, где был серьезно поврежден американский разведывательный самолет, и по подразделению ЦРУ на территории посольства США в Эр-Рияде. Расследование выявило, что ракеты и беспилотники хуситов содержали компоненты российского и китайского производства.

Российская спутниковая разведка также оказывала содействие хуситам в гражданской войне в Йемене. AURORAH идентифицировала конфигурации спутников над целями в связи с ударом хуситов 15 октября по президентскому дворцу в Адене и соседнему командному центру, а также ударом по правительственному центру вербовки в провинции Шабва, где погибли 75 новобранцев.

Иранские советники на местах в Йемене предоставляли повстанцам данные на основе российской спутниковой разведки для помощи в наведении на цель. Аналитик по вопросам безопасности Мзахем Алсалум отметил, что советники используют информацию с российских шпионских спутников, чтобы предоставлять иранцам списки целей и оперативную информацию.

Один из лидеров хуситов также сообщил, что иранцы предоставили повстанцам более современное оборудование, включая системы для пилотирования беспилотников и помощи ракетам в уклонении от средств ПВО. Это оборудование было разработано иранцами, приобретено на коммерческой основе или предоставлено Россией и Китаем, хотя он не знал, были ли эти страны осведомлены о его использовании в войне в Йемене.

К слову, американские войска на Ближнем Востоке вновь готовы начать операцию " масштабную военную операцию против Ирана ". Атака может начаться в течение 96 часов после приказа Дональда Трампа.