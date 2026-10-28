Російські супутники наводять удари хуситів по Саудівській Аравії, – AP

Про це пише AP.

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Як Росія допомагає хуситам

Підтримувані Іраном бойовики завдали точних ударів по нафтопроводу та військовій базі Саудівської Аравії. Успіх цих атак забезпечили російські супутники-шпигуни, які днями збирали розвіддані над цілями.

Минулого місяця бойовики завдали удару по насосних станціях найважливішого нафтопроводу Саудівської Аравії. За кілька днів ще одна атака вразила саудівську військову авіабазу, пошкодивши італійський винищувач усередині ангара.

Приватна фірма з геопросторової розвідки проаналізувала 40 ракетних і дронових атак на Саудівську Аравію, здійснених єменськими повстанцями-хуситами та бойовиками в Іраку з 1 липня по 19 жовтня. У кожному випадку фірма виявляла однакову схему: російські урядові та військові супутники кружляли над цими районами за кілька днів до і після ударів.

"Те, що ми виявили, є 100% збігом", – сказав засновник женевської компанії AURORAH Geosignal Intelligence Наваф Обейд.

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Розвіддані від Росії та Китаю

Ці висновки ілюструють, як Росія допомагає Ірану та його союзникам у регіоні атакувати нафтову і військову інфраструктуру Саудівської Аравії. Троє посадовців, серед яких представник Саудівської Аравії та один із керівників хуситів, а також приватний аналітик розвідки, підтвердили, що хусити та інші іранські союзники користуються російськими розвідданими та китайськими можливостями.

Іранські радники на місцях аналізували та передавали цю інформацію своїм союзникам.

Заступник міністра закордонних справ Саудівської Аравії з питань публічної дипломатії Раєд Крімлі повідомив, що Іран і хусити отримують розвіддані від елементів у Росії та Китаї, а іноді навіть від комерційних структур.

"Ми регулярно обговорюємо ці питання з Китаєм і Росією і продовжуватимемо це робити", – зазначив він.

Російські посадовці не надали негайних коментарів щодо цих звинувачень.

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Точні удари по нафтопроводу та авіабазі

Вранці 10 вересня кілька безпілотників з Іраку вдарили по трьох критичних насосних станціях трубопроводу Схід – Захід, миттєво зупинивши потік нафти.

Цей трубопровід довжиною 1200 кілометрів є життєво важливим альтернативним маршрутом для постачання нафти на ринок на тлі іранських атак на судноплавство в Ормузькій протоці. Насосні станції необхідні для переміщення нафти через трубопровід, який піднімається на висоту понад 1100 метрів.

"Саме сюди вирішили вдарити бойовики з Іраку", – сказав Обейд.

Починаючи з липня, його фірма спостерігала, як 11 російських супутників серії Cosmos 2600 концентрувалися на цих трьох ділянках трубопроводу. Кількість прольотів зросла за кілька тижнів до атак і в години навколо ударів.

Через тиждень авіабаза короля Фахда в Таїфі зазнала удару кількома снарядами, випущеними хуситами. Разом з ангарами був пошкоджений літак італійських ВПС Eurofighter Typhoon.

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В обох випадках фірма Обейда зафіксувала 50% збільшення кількості російських супутників над цілями протягом 72 годин до і після ударів порівняно з липнем. Атака в Таїфі точно вразила італійський військовий літак, а не саудівські, що свідчить про вузькоспеціалізовану розвідувальну підтримку, якої хусити та іранці просто не мають.

Відстеження супутникових маневрів

Компанія AURORAH використала інформацію з відкритих та інших розвідувальних джерел, щоб ідентифікувати 72 російські розвідувальні супутники з понад 11 000 космічних апаратів на орбіті Землі. Потім вона відстежувала їхні траєкторії та маневри, порівнюючи їх із військовою активністю на землі. Фірма не перехоплювала саму передачу розвідданих, але встановила чітку закономірність позицій російських супутників навколо стратегічних цілей перед ударами.

Такі ж супутникові патерни спостерігалися у зв'язку з іранськими ударами по базах США на Близькому Сході під час американсько-іранської війни, що почалася в лютому.

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"Це фундаментальна трансформація регіонального військового балансу: розвідувальна система, що стоїть за зброєю, стає такою ж важливою, як і сама зброя", – підкреслив Обейд.

Віцепрезидент каліфорнійської фірми орбітальної розвідки Leolabs Адам Марш зазначив, що скупчення супутників – це те, чого варто очікувати для збору розвідданих. Росіяни можуть заперечувати це, але існує лише загальна політика і немає регулюючого органу.

Допомога хуситам у Ємені

Посадовець, поінформований про розслідування в Саудівській Аравії, повідомив, що російські супутники також допомогли Ірану завдати ударів у березні по авіабазі принца Султана, де був серйозно пошкоджений американський літак-розвідник, і по підрозділу ЦРУ на території посольства США в Ер-Ріяді. Розслідування виявило, що ракети та безпілотники хуситів мали компоненти російського та китайського виробництва.

Російська супутникова розвідка також сприяла хуситам у громадянській війні в Ємені. AURORAH ідентифікувала конфігурації супутників над цілями у зв'язку з ударом хуситів 15 жовтня по президентському палацу в Адені та сусідньому командному центру, а також ударом по урядовому рекрутинговому центру в провінції Шабва, де загинули 75 новобранців.

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Іранські радники на місцях у Ємені надавали повстанцям дані на основі російської супутникової розвідки для допомоги в наведенні на ціль. Аналітик з питань безпеки Мзахем Алсалум зазначив, що радники використовують інформацію з російських супутників-шпигунів, щоб надавати іранцям списки цілей та оперативну інформацію.

Один із лідерів хуситів також повідомив, що іранці надали повстанцям більш сучасне обладнання, включаючи системи для пілотування безпілотників і допомоги ракетам в ухиленні від засобів ППО. Це обладнання було розроблено іранцями, куплено на комерційній основі або надано Росією та Китаєм, хоча він не знав, чи були ці країни обізнані про його використання у війні в Ємені.

До слова, американські війська на Близькому Сході знову готові розпочати масштабну військову операцію проти Ірану. Атака може стартувати впродовж 96 годин після наказу Дональда Трампа.