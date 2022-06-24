Российские танкеры продолжают доставлять нефть в порты Европы в обход санкций, – расследование

Танкеры российской подсанкционной компании "Совкомфлот" продолжают поставлять нефть в порты Европейского Союза, несмотря на санкции.

Об этом говорится в расследовании организации, занимающейся исследованием случаев коррупции и организованной преступности. Эксперты утверждают, что российская компания скрыла право собственности на суда, базируя дочерние компании на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах и плавая под флагами Либерии.

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Россия обходит санкции ЕС

В феврале США и ЕС ввели санкции против "Совкомфлота". Санкции имели период постепенного введения, прежде чем вступили в силу 26 марта для США и 15 мая для ЕС.

OCCRP обнаружил более 18 танкеров "Совкомфлота", указанных в перечне судов в финансовой отчетности компании за 2020 год, выходивших в течение последнего месяца из портов. Каждый из них перевозил топливо в среднем на сумму свыше 240 миллионов долларов. Их перемещение можно отслеживать в режиме настоящего времени на веб-сайте морского движения.

Когда санкции вступили в силу, некоторые из этих кораблей отключили свои транспондеры расположения, поэтому сейчас их невозможно отследить. Среди танкеров "Совкомфлота", которые не выключили трекеры, было зафиксировано, что один направлялся в США в начале мая, а затем был перенаправлен в Южную Африку и быстро переименован.

Как Россия обходит санкции

OCCRP отследила по меньшей мере пять других танкеров, недавно прибывших из доков в Италии, Дании и Нидерландов даже после того, как санкции ЕС вступили в силу. Кто покупает нефть, поставляемую "Совкомфлотом", неизвестно.

"Совкомфлот" и операторы этих портов обошли санкции, поскольку суда ходят под либерийскими флагами, а компания ведет операции через дочерние компании на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Дочерняя компания "Совкомфлота", непосредственно владеющая судами, также базируется в ОАЭ, хотя и принадлежит российскому государству.

Использование "Совкомфлотом" разных баз и парусных флагов отражает усилия России смягчить или избежать последствий западных санкций, считают эксперты.

Нефтяное эмбарго для России

Австралия, Канада и США еще в начале полномасштабного вторжения в Украину запретили импорт российской нефти. А Великобритания пообещала сделать это до конца 2022 года.

После этого ЕС ввел шестой пакет санкций, запрещающий закупку, импорт или передачу транспортируемой морем нефти. Но процесс будет происходить постепенно: полностью отказаться от сырой нефти планируют до 5 декабря 2022 года, от нефтепродуктов – до 5 февраля 2023 года.

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