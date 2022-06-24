Про це йдеться розслідуванні організації, яка займається дослідженням випадків корупції та організованої злочинності. Експерти стверджують, що російська компанія приховала право власності на судна, базуючи дочірні компанії на Кіпрі та в Об’єднаних Арабських Еміратах і плаваючи під прапорами Ліберії.

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Росія обходить санкції ЄС

У лютому США та ЄС запровадили санкції проти "Совкомфлоту". Санкції мали період поступового введення, перш ніж набули повної чинності 26 березня для США і 15 травня для ЄС.

OCCRP виявив понад 18 танкерів "Совкомфлоту", зазначених у переліку суден у фінансовій звітності компанії за 2020 рік, які протягом останнього місяця виходили з портів. Кожен з них перевозив паливо в середньому на суму понад 240 мільйонів доларів. Їх переміщення можна відстежувати в режимі реального часу на сайті морського руху.

Коли санкції набули повної чинності, деякі з цих кораблів вимкнули свої транспондери розташування, тому нині їх неможливо відстежити. Серед танкерів "Совкомфлоту", які не вимкнули трекери, було зафіксовано, що один прямував до США на початку травня, а потім його перенаправили до Південної Африки та швидко перейменований.

Як Росія обходить санкції

OCCRP відстежила щонайменше п'ять інших танкерів, які нещодавно прибули з доків в Італії, Данії та Нідерландів навіть після того, як санкції ЄС набули чинності. Хто купує нафту, яку постачає "Совкомфлот", невідомо.

"Совкомфлот" і оператори цих портів обійшли санкцій, оскільки судна ходять під ліберійськими прапорами, а компанія веде операції через дочірні компанії на Кіпрі та в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Дочірня компанія "Совкомфлоту", яка безпосередньо володіє суднами, також базується в ОАЕ, хоча і належить російській державі.

Використання "Совкомфлотом" різних баз і вітрильних прапорів відображає зусилля Росії пом’якшити або уникнути наслідків західних санкцій, вважають експерти.

Нафтове ембарго для Росії

Австралія, Канада та Сполучені Штати Америки ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну заборонили імпорт російської нафти. А Велика Британія пообіцяла зробити це до кінця 2022 року.

Після цього ЄС запровадив шостий пакет санкцій, який забороняє закупівлю, імпорт або передачу нафти, що транспортується морем. Але процес буде відбуватись поступово: повністю відмовитись від сирої нафти планують до 5 грудня 2022, від нафтопродуктів – до 5 лютого 2023 року.

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