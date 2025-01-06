Реальная катастрофа: на пляжах Крыма заметили шокирующие последствия аварии российских танкеров

В декабре 3 российских танкера, перевозивших нефтепродукты, разбились в Черном море. Мазут с затонувших российских судов уже достиг курортов Крыма.

На нескольких пляжах полуострова уже заметили мазут на берегу. Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, если нефтепродукты достигнут Черного моря, последствия будут просто ужасными.

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Катастрофические последствия аварий танкеров в Черном море

На пляже Орловка, что возле Севастополя, берега просто вымазаны мазутом. Все из-за инцидентов с российскими танкерами в конце декабря. Тогда из-за штормов три российских танкера, перевозивших нефтепродукты, разбились в Черном море. Еще в декабре убытки оценивали в более чем 14 миллиардов долларов.

Вероятно, эта сумма лишь будет увеличиваться, ведь зона загрязнения может значительно расшириться.

Нефтепродукты донесет до Азовского моря – это несомненно. В Азовском море последствия будут гораздо хуже. Все упирается в изменения ветра и течения. А учитывая то, что уже по всему Севастополю, а не только в Орловке, найден мазут, уже скоро он попадет в Азовское море,

– отметил Петр Андрющенко.

В частности, проявления загрязнения нефтепродуктами обнаружили также на пляже Качи и Балаклавы. Стоит заметить, что Азовское море глубже, поэтому последствия могут быть катастрофическими.

"Уже и для экосистемы Черного моря это имеет катастрофические последствия. Птиц, попавших в мазут, начали массово вылавливать под Анапой. Их должны были транспортировать в Краснодар, но общественные экологи России сообщили, что россияне убили 90% птиц при транспортировке из-за халатности. Последствия лишь можно представлять", – подчеркнул Андрющенко.

Если все же в Черном море минимизировать последствия аварий будет возможно, хоть долго и сложно, то в Азовском – уже нет. По словам Андрющенко, будет настоящий ужас. Если нефтепродукты пойдут украинским естественным берегом по Приазовью, они попадут в заповедники, которых, начиная с Геническа, немало.