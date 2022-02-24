Российские танки заходят на границы Луганской области

На границе Луганской области были замечены колонны российских танков. Военная техника прикрывается белыми автомобилями ОБСЕ.

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что на территорию Луганской области вошли колонны российских танков.

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Танки заметили вблизи Красной Таловки, Милового и Городища.

Полный текст сообщения:

"На Луганщине на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил впереди колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия.

Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону".

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию.Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!