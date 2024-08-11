Также уменьшение количества ракет связано с тем, что Ту-95 запускали Х-101, которые не предусмотрены для эксплуатации этими самолетами. Подробнее 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

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Россияне хотели сэкономить

По словам авиаэксперта, стратегическая авиация, которую Россия эксплуатирует для ударов по территории Украины, передалась ей в наследство от СССР. Россияне не сконструировали ни одного современного самолета и даже не модернизировали старые суда за время существования империи. То, что они имеют, преимущественно является попыткой ремонта авиапарка, который у них был.

Если говорить о российских самолетах Ту-95, сейчас они запускают ракеты Х-101. Хотя не предусматривали эксплуатацию этого оружия. Бомбардировщики предназначены для ракет Х-55, которые помещались внутрь бомбового отсека этого судна. Чтобы вместить Х-101, россияне повесили их под крыло. Благодаря этому Ту-95 мог нести 8 ракет, но это существенная нагрузка на крыло, двигатель и пропеллеры. В частности, аэродинамическая.

Самолеты нужно было модернизировать – изменить геометрию крыла и некоторых внутренних элементов, которые делают его мощнее. Активно эксплуатируясь, Ту-95 выходил за пределы обычного ресурса, то есть выполнял двойную функцию. Двигатели у бомбардировщика действительно мощные, однако большая часть из них выпускалась в 1980-х годах. Они уже имеют малый ресурс из-за активного использования.

Пытаясь сэкономить, избежать сложных проблем в виде разваливания самолета в воздухе, россияне начинают их меньше нагружать ракетами,

– отметил Анатолий Храпчинский.