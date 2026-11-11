В Киеве готовят резервные схемы движения транспорта, – Зеленский

В среду, 11 ноября, президент Украины провел селекторное совещание по ситуации в регионах после российских ударов. Поставленные задачи по защите объектов электропередачи и логистики должны быть выполнены в течение суток.

Президент Украины поручил проверить отчеты о ситуации с теплоснабжением в областях. Об этом глава государства сообщил в социальных сетях.

Что известно о результатах селектора?

Зеленский сообщил, что во время встречи был обновлен перечень потребностей государства в энергетическом оборудовании и технике для дальнейших переговоров с европейскими партнерами в Ирландии. Участники заслушали доклады о восстановительных работах в Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях, в частности отдельно остановились на ситуации в Краматорске.

Особое внимание уделили достоверности информации с мест. Члены правительства вместе с представителями СНБО и Офиса получили поручение проверить ряд отчетов из областей о состоянии теплоснабжения и обеспечении техникой, чтобы получить полные и правдивые данные.

Премьер-министр Сергей Корецкий отчитался о внедрении в Киеве решений относительно резервных транспортных схем на случай перебоев. Кроме того, на совещании совместно с командующим Воздушными силами ВСУ согласовали параметры защиты ключевых пунктов распределения и передачи электроэнергии, а также логистических узлов, которые россияне в эти дни пытаются атаковать особенно интенсивно.

Отметим, что из-за регулярных российских ударов по энергетической системе в ряде областей фиксировали длительные отключения электричества и и водоснабжения. По словам президента Украины, наиболее напряженной ситуация оставалась в столице.